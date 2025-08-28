Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म-कर्म

Pradosh Vrat 2025 Date: पहला प्रदोष व्रत सितंबर में कब है? जानें शुभ मुहूर्त और योग

Pradosh Vrat 2025 Date: 5 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह का पहला शुक्र प्रदोष व्रत है। जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, बन रहे शुभ योग और इस व्रत का महत्व। शिव कृपा से मिलेंगे सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति।

भारत

Dimple Yadav

Aug 28, 2025

Pradosh Vrat 2025
Pradosh Vrat 2025 (photo- chatgtp)

Pradosh Vrat 2025 Date: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार यह तिथि 5 सितंबर 2025, शुक्रवार को पड़ रही है। चूंकि यह दिन शुक्रवार को है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

पूजा का शुभ मुहूर्त

शिव पूजा हमेशा प्रदोष काल यानी शाम के समय में की जाती है। इस दिन पूजा का शुभ समय शाम 6 बजकर 38 मिनट से रात 8 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन अन्य खास मुहूर्त भी रहेंगे:

ये भी पढ़ें

August 2025 Pradosh Vrat : अगस्त का दूसरा प्रदोष व्रत 20 या 21 को ? जानें शिवजी की पूजा के लिए सही तारीख और मुहूर्त
धर्म और अध्यात्म
August 2025 Pradosh Vrat
  • ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 4:30 बजे से 5:16 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त – दोपहर 11:54 से 12:45 तक
  • निशिता मुहूर्त – देर रात 11:57 से 12:43 तक

अगर कोई भक्त भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहता है तो वह सूर्योदय के बाद से लेकर अगले दिन तड़के 3:12 बजे तक कर सकता है।

इस दिन बनेंगे तीन शुभ योग

इस बार का शुक्र प्रदोष और भी खास है क्योंकि इस दिन तीन शुभ योग बन रहे हैं:

शोभन योग – सुबह से दोपहर 1:53 बजे तक

सर्वार्थ सिद्धि योग – सुबह 6:01 से रात 11:38 बजे तक

रवि योग – रात 11:38 बजे से अगले दिन सुबह 6:02 बजे तक

इन योगों में पूजा करने से शुभ फल कई गुना बढ़ जाते हैं।

शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व

शुक्र प्रदोष व्रत को बेहद फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से दांपत्य जीवन सुखमय होता है। व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जीवन में धन, सुख और वैभव का आगमन होता है। रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। शुक्रवार को आने वाला प्रदोष खासतौर पर दांपत्य सुख और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है।

ये भी पढ़ें

Sawan Pradosh Vrat 2025: सावन के अंतिम प्रदोष व्रत कब है? जानिए व्रत का महत्व, सही मुहूर्त और पूजा विधि
धर्म और अध्यात्म
sawan 2025, Sawan last pradosh vrat, सावन के प्रदोष व्रत, शिव पूजा का महत्व,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

Published on:

28 Aug 2025 02:20 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Pradosh Vrat 2025 Date: पहला प्रदोष व्रत सितंबर में कब है? जानें शुभ मुहूर्त और योग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.