Surya Grahan in September 2025 : जानिए 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण भारत के लिए क्यों है बढ़िया

Surya Grahan in September 2025 : 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत के लिए कई दृष्टियों से खास और शुभ फलदायी माना जा रहा है। जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो सूतक काल की मान्यता रहती है, जिसमें धार्मिक कार्यों और शुभ कामों पर रोक होती है। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में सूतक काल से मुक्त रहेगा, यानी इसका धार्मिक दृष्टि से कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि ज्योतिषियों का मानना है कि यह ग्रहण भारत के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास से कि इस बार का सूर्य ग्रहण भारत के लिए क्यों बढ़िया है।