28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

झांकियों में सुशोभित होंगे भगवान महावीर के सिद्धांत

बेंगलूरु जैन युवा संगठन की ओर से इस बार दो दिवसीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। संगठन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर समाज में एकता और समन्वय की भावना को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। संगठन की ओर से समस्त जैन समाज के साथ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Bandana Kumari

Mar 28, 2026

बेंगलूरु

जैन युवा संगठन की ओर से इस बार दो दिवसीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। संगठन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर समाज में एकता और समन्वय की भावना को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। संगठन की ओर से समस्त जैन समाज के साथ मिलकर प्रभु महावीर के अमर संदेशों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। यह बातें मंत्री सुश्रुत चेलावत ने जैन युवा संगठन के कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।उन्होंने महोत्सव की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार 38वां साल महोत्सव मनाया जाएगा। पहले दिन 30 मार्च को कर्नाटक सरकार के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगठन सहभागिता निभाएगा। वहीं 31 मार्च को महोत्सव को लेकर टाउन हॉल से शोभायात्रा विभिन्न झांकियों के साथ निकाली जाएगी, जिसमें भगवान महावीर के सिद्धांतों से जुड़ी झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। झांकी विभिन्न मार्ग से होते हुए फ्रीडम पार्क पहुंचेगी, जहां वह सभा में परिवर्तित हो जाएगी।महोत्सव में मानव सेवा के 50 से अधिक स्टॉल्स भी रहेंगे। महोत्सव में बेंगलूरु में विराजित संतों का सान्निध्य रहेगा। इसके साथ उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया, बेंगलूरु मध्य लोकसभा सांसद पीसी मोहन, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, केएच मुनियप्पा आदि गणमान्य शामिल होंगे। इस दिन संध्या में 'वीर आगमन' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एलईडी के माध्यम से प्रभु महावीर के 27 भव की यात्रा को दर्शाया जाएगा। झांकियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाली विजेता टीमें भी पुरस्कृत की जाएंगी। अध्यक्ष मुकेश सुराणा ने स्वागत और सहमंत्री दिपेश धोका ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

मौके पर जैन युवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक भंडारी, मंत्री विनोद नंदावत, सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी सज्जन राज मेहता, संगठन के उपाध्यक्ष रीतेश पामेचा, कोषाध्यक्ष विनय गांधी, मीडिया प्रभारी मनीष चावत समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Mar 2026 07:04 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / झांकियों में सुशोभित होंगे भगवान महावीर के सिद्धांत

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

आपस में मिलने से संगठन होगा मजबूत : डॉ मुनि पुलकित

धर्म-कर्म

मारुति साईंधाम में श्रीराम व मारुतीनंदन के गूंजे जयकारे

धर्म-कर्म

विश्व नवकार मंत्र दिवस का आयोजन 9 अप्रेल को

धर्म-कर्म

अलवर की सेंट्रल जेल में गूंज रहे हैं माता के जयकारे

अलवर

खग्रास चंद्र ग्रहण आज… किसी भी ग्रहण के सूतक काल में भी बंद नहीं होते श्री दादाजी धाम के पट

Lunar eclipse
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.