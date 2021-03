ऐसे मिलेगा बजरंग बली का आशीर्वाद, कदम चूमेगी सफलता

how to worship Lord hanuman, powerful hanuman mantra, hanuman chalisa, sundar kand,hindu Gods, Hanuman Chalisa For Success, Jeevan Mantra, success mantra, Lifestyle Tips, Healthy Tips, Worship Lord Hanuman, Hanuman Chalisa so powerful, Remedies For Success,how to worship God, bajrang bali, how to worship Hanuman, dharma karma, shivlinga,

आज मंगलवार का दिन है, जिसके कारक देव स्वयं श्री हनुमान जी यानि बजरंगबली माने गए हैं। वहीं हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, ऐसे में माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी पूजा करने से वे तुरंत प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

जानकारों की मानें तो हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी बिगड़े काम चुटकी में पूरे हो जाते हैं। कहा जाता हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी विद्यमान है। श्रीराम कथा और सुंदर कांड के पाठ में भक्त हनुमान जी की उपस्थित हमेशा महसूस करते हैं। वहीं हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया तो समझो सारे काम बन गए।

हनुमान जी को महावीर, रूद्रवतार, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र आदि नामों से भी जाना जाता हैं। सर्वशक्तिमान श्रीराम भक्त हनुमान हमेशा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा से काले जादू, आर्थिक, स्वास्थ्य, नकारात्मक ऊर्जा, अध्ययन और डर संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है।

ऐसे में आज मंगलवार को हम आपको हनुमान जी से जुड़े कुछ आसान टोटकों के बारे में बता रहे हैं, जिनके संबंध में मान्यता है कि ये आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में सक्षम हैं...

1. यदि शनि कोई समस्या खड़ी करते हैं और सभी पूजा-पाठ के बाद कोई समाधान नहीं निकलता हो तो शनिवार को हनुमान को चोला चढ़ाए। इसके साथ ही सिंदूर और चमेली का तेल चढ़कार हनुमान चालीसा या हनुमान जी के अन्य मंत्रों का जाप करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद काले चने और गुड़ के साथ नारियल चढ़ाने के बाद शनि बाधा से बचने के लिए हनुमान के 108 नामों का स्मरण करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी लाईफ में निश्चित ही अच्छे बदलाव आएंगे।



2. अगर मंगल ग्रह आपके जीवन में स्वास्थ्य समस्या खड़ी कर रहा है और आप इस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला के साथ चमेली का तेल, सिंदूर और चने के साथ सूरजमूखी के फूल चढ़ाएं। इसके बाद में 9 पीपल की पत्तियां लेकर चंदन की लकड़ी से उन पर श्रीराम लिखकर हनुमान का चढाएं और बाद में हनुमान के 108 चक्कर लगाकर प्रार्थना करें। बताया जाता है कि ऐसा करने से आपके बिगड़े सारे काम चुटकी में बन जाएंगे।

3. अगर डर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा और आप तनाव में हैं। तो 7 दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करें। हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा प्रतिदिन 100 बार पढ़ें। माना जाता है कि ऐसा करना निश्चित ही फायदेमंद होता है।

4. अगर भगवान को पूरी तरह खुश करना चाहते हैं तो अपनी ऊंचाई के अनुसार नाल को गांठ बांधकर नारियल पर लपेटकर उस पर केसर या सिंदूर से स्वातिक बनाकर हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जी को चढाएं।

5. अपने मुंह को दक्षिण की ओर कर सात दिन तक रोजाना पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 180 बार हनुमान चालीसा पढ़े, माना जाता है कि ऐसा करने से आपके धन के द्वार खुल जांएगे।

6. अगर आपको ग्रहों की समस्या सता रही हैं तो काला चना और गुड़ लेकर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद बांटे और हनुमान चालीसा का जाप करें।