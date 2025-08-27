Vishwakarma Puja 2025: सितंबर को बन रहा है विशेष संयोग! इस दिन करें विश्वकर्मा पूजा और पाएं सुख-समृद्धि

Vishwakarma Puja 2025: सनातन धर्म में विश्वकर्मा पूजा का बहुत खास महत्व है। यह पर्व शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी को समर्पित होता है। इन्हें देवताओं का शिल्पकार और वास्तुकार माना जाता है। मान्यता है कि सम्पूर्ण सृष्टि की रचना भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी। इसी कारण इस दिन शिल्पकार, कारीगर और तकनीक से जुड़े लोग अपने औज़ारों, मशीनों और कार्यस्थलों की पूजा करते हैं।