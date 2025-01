Wednesday Ganesh Mantra: बुधवार के दिन करें इन मंत्रों का जाप, गणेश जी देते हैं बुद्धि विवेक का आशीर्वाद

गणेश जी के मंत्र और उनके लाभ (Ganesh ji’s mantras and their benefits) ॐ गंग गणपतये नमो नम: यह मंत्र भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। इसका नियमित जाप करने से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है।

ऊँ वक्रतुण्डाय हुं: यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में सफलता के मार्ग खोलता है। ऊँ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये वर्वर्द सर्वजन्म में वश्यं वषमान्य नम: इस मंत्र के जाप से भाग्य का उदय होता है और व्यक्ति को जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है।

गणेश गायत्री मंत्र: ऊँ एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।

इस मंत्र का जाप करने से जीवन में शांति और स्थिरता आती है। मंत्र जाप का सही समय और विधि (Right time and method of chanting mantra) बुधवार के दिन प्रात काल स्नान के बाद भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं।

लाल या पीले वस्त्र धारण करें और गणपति को दूर्वा (दूब घास) और मोदक अर्पित करें। उपरोक्त मंत्रों में से किसी एक का 108 बार जाप करें। गणेश पूजा के लाभ (Benefits of Ganesh Puja) गणेश जी के मंत्र जाप से आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है।