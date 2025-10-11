Karwa Chauth 2025 Puja: करवा चौथ के बाद करवा माता की फोटो का क्या करना चाहिए? जानिए

करवा चौथ की पूजा पूरी होने के बाद जब व्रत खोला जाता है, तो पूजा की थाली, मिट्टी का करवा, दीपक और करवा माता की फोटो या मूर्ति को एक ओर सुरक्षित रख देना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद, करवा माता की फोटो या चित्र को साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद उन्हें पूजन स्थल या मंदिर में आदरपूर्वक रख दें। अगर फोटो या मूर्ति कागज़ या मिट्टी की बनी है और हर साल नई ली जाती है, तो उसे बहते पानी में विसर्जित किया जा सकता है या किसी पवित्र स्थान जैसे पीपल या तुलसी के पास रख सकते हैं।