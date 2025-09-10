Sarvapitri Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या कब है, पितृपक्ष में क्यों है ये बेहद खास दिन

सिर्फ यही नहीं, सर्वपितृ अमावस्या के दिन अन्य कई शुभ योग भी बन रहे हैं। शाम 7:52 बजे से शुभ योग शुरू होगा, इसके बाद शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग का निर्माण भी हो रहा है। ये सभी योग इस दिन को धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो जाती है, जिससे यह दिन और भी पवित्र हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में यह दिन खास माना जाता है।