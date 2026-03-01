28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

विश्व नवकार मंत्र दिवस का आयोजन 9 अप्रेल को

बेंगलूरु विश्व नवकार मंत्र दिवस की आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। जीतो बेंगलूरु की टीम ने विभिन्न स्थानों पर विराजित संतों एवं साध्वीवृंद को आमंत्रित किया। सभी जैन संघों एवं व्यापार संघों से भी इस महाअभियान में सहभागी बनने का अनुरोध किया है। इस वर्ष मुख्य कार्यक्रम फ्रीडम पार्क, बेंगलूरु में आयोजित होगा। सुबह [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Bandana Kumari

Mar 28, 2026

बेंगलूरु

विश्व नवकार मंत्र दिवस की आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। जीतो बेंगलूरु की टीम ने विभिन्न स्थानों पर विराजित संतों एवं साध्वीवृंद को आमंत्रित किया। सभी जैन संघों एवं व्यापार संघों से भी इस महाअभियान में सहभागी बनने का अनुरोध किया है। इस वर्ष मुख्य कार्यक्रम फ्रीडम पार्क, बेंगलूरु में आयोजित होगा। सुबह 6.45 बजे से 8.00 बजे तक पारस गढ़ा एवं जैनम बारिया की ओर से संगीतमय प्रस्तुति होगी। इसके पश्चात सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूरे शहर के विभिन्न जैन परिसरों , मंदिर, उपाश्रय, स्थानक, सभा भवन एवं दिगंबर जैन मंदिरों में भी उसी समय सुबह नवकार मंत्र जाप का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि विश्व शांति अभियान को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Mar 2026 07:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / विश्व नवकार मंत्र दिवस का आयोजन 9 अप्रेल को

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

मारुति साईंधाम में श्रीराम व मारुतीनंदन के गूंजे जयकारे

धर्म-कर्म

झांकियों में सुशोभित होंगे भगवान महावीर के सिद्धांत

धर्म-कर्म

अलवर की सेंट्रल जेल में गूंज रहे हैं माता के जयकारे

अलवर

खग्रास चंद्र ग्रहण आज… किसी भी ग्रहण के सूतक काल में भी बंद नहीं होते श्री दादाजी धाम के पट

Lunar eclipse
खंडवा

आयुष विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयुर्वेद शिविर आयोजित उज्जैन में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संवर्धन की पहल

आयुष विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयुर्वेद शिविर आयोजित
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.