चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना कर मांगी समृद्धि और तरक्की

कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को कलम दवात के आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना भक्तिभाव के साथ की गई। चित्रांश समाज की ओर से घरों के अलावा सामूहिक रूप से भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा के साथ कलम-दवात का पूजन किया गया। चित्रांशों ने सालभर के आय-व्यय का लेख-जोखा प्रस्तुत किया। घरों के दरवाजे पर हल्दी व कुमकुम लगाए गए।चित्रगुप्त सोसायटी बेंगलूरु ट्रस्ट की ओर से महाराष्ट्र मंडल भवन, गांधीनगर में धूमधाम से चित्रगुप्त भगवान की पूजा-अर्चना की गई। चित्रगुप्त से समृद्धि और तरक्की की कामना की गई। पूजा अध्यक्ष धनेश सिन्हा के नेतृत्व में पंडित निशांत झा के मंत्रोच्चार के बीच सत्यम कुमार ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न की। चित्रांशों ने पूजन के बाद महाप्रसाद ग्रहण किया। बच्चों से लेकर बड़े बजुर्गों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से समां बांध दिया। गीत, संगीत, कविता पाठ, भजनों आदि की प्रस्तुति ने खूब वाहवाही बटोरी। इससे पहले सभी महिला सदस्यों ने परिसर में सामूहिक रूप से गोधन पूजा कर भाईदूज का त्योहार मनाया। भाइयों को रक्षासूत्र बांध कर दीर्घायु की कामना की ।