ढाई किलोमीटर में 10 कट, कहां से घुस आए वाहन पता नहीं

धौलपुर. शहर में जगदीश तिराहे से करौली की तरफ जा रहे हाइवे संख्या 11बी शुरू से ही चर्चाओं में रहा है। हाइवे निर्माण के कुछ समय बाद ही सडक़ की ऊपरी परत जगह-जगह से उखडऩे से वाहन चालकों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा था। हालांकि, काफी प्रयासों के बाद सडक़ बाद में सुधर गई। लेकिन शहर में जगदीश तिराहे से हाउसिंग बोर्ड तक जा रही सडक़ पर वाहन चालकों का निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। हाल ये है कि हाइवे के मात्र करीब ढाई किलोमीटर के हिस्से में करीब 10 कट बने हुए हैं। कई कट तो अनावश्यक हैं जबकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अन्य कट पहले से हैं। शहर क्षेत्र से गुजर रही उक्त हाइवे पर अधिक कट होने से वाहन चालकों के लिए गुजरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। विशेष बात ये है कि कट में से कब कौन निकल आए पता नहीं चल पता है। साथ ही हाइवे के बगल से कॉलोनियों के रास्ते सटे हुए हैं। कई कॉलोनी के रास्ते से सीधे हाइवे पर निकलते हैं। यकायक वाहनों के हाइवे पर आने से गुजर रहे वाहन चालक के लिए हड़बड़ी बतौर हो जाता है।