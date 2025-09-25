Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

ढाई किलोमीटर में 10 कट, कहां से घुस आए वाहन पता नहीं

शहर में जगदीश तिराहे से करौली की तरफ जा रहे हाइवे संख्या 11बी शुरू से ही चर्चाओं में रहा है। हाइवे निर्माण के कुछ समय बाद ही सडक़ की ऊपरी परत जगह-जगह से उखडऩे से वाहन चालकों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा था। हालांकि, काफी प्रयासों के बाद सडक़ बाद में सुधर गई। लेकिन शहर में जगदीश तिराहे से हाउसिंग बोर्ड तक जा रही सडक़ पर वाहन चालकों का निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। हाल ये है कि हाइवे के मात्र करीब ढाई किलोमीटर के हिस्से में करीब 10 कट बने हुए हैं।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 25, 2025

ढाई किलोमीटर में 10 कट, कहां से घुस आए वाहन पता नहीं 10 cuts in two and a half kilometers, it is not known from where the vehicles entered.

- शहर में जगदीश तिराहे से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक

धौलपुर. शहर में जगदीश तिराहे से करौली की तरफ जा रहे हाइवे संख्या 11बी शुरू से ही चर्चाओं में रहा है। हाइवे निर्माण के कुछ समय बाद ही सडक़ की ऊपरी परत जगह-जगह से उखडऩे से वाहन चालकों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा था। हालांकि, काफी प्रयासों के बाद सडक़ बाद में सुधर गई। लेकिन शहर में जगदीश तिराहे से हाउसिंग बोर्ड तक जा रही सडक़ पर वाहन चालकों का निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। हाल ये है कि हाइवे के मात्र करीब ढाई किलोमीटर के हिस्से में करीब 10 कट बने हुए हैं। कई कट तो अनावश्यक हैं जबकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अन्य कट पहले से हैं। शहर क्षेत्र से गुजर रही उक्त हाइवे पर अधिक कट होने से वाहन चालकों के लिए गुजरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। विशेष बात ये है कि कट में से कब कौन निकल आए पता नहीं चल पता है। साथ ही हाइवे के बगल से कॉलोनियों के रास्ते सटे हुए हैं। कई कॉलोनी के रास्ते से सीधे हाइवे पर निकलते हैं। यकायक वाहनों के हाइवे पर आने से गुजर रहे वाहन चालक के लिए हड़बड़ी बतौर हो जाता है।

इस हाइवे पर पूर्व में कई हादसे हो चुके हैं। बाड़ी रोड स्थित 220केवी स्टेशन पर एक दुपहिया वाहन निकलते समय तेज रफ्तार वाहन से जा टकराया। इसी तरह एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसमें दबने से चालक की मृत्यु हो गई थी। इस तरह के कई हादसे हाइवे पर हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी कोई सबक नहीं सीखा जा रहा है। उधर, एनएचएआई की ओर से इन कटों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हाइवे किनारे जलभराव, किसी ने खोदे गड्ढे

11बी हाइवे पर विभिन्न एजेंसियों अपने मुताबिक कार्य कर रही है। गत दिनों बरसात के दौरान एक एजेंसी की ओर से हाइवे से सट कर गड्ढा खोद कर पाइप लाइन बिछा दी। गड्ढे को कुछ दिन बाद भरा गया। इसी तरह हाल में विद्युत निगम की भूमिगत केबिल बिछाई जा रही है। इसको लेकर भी सडक़ किनारे गड्ढा खोद दिए। वहीं, बाड़ी की तरफ से धौलपुर शहर आते समय अयोध्या कुंज कॉलोनी के पास सडक़ किनारे जलभराव हो रहा है। जिससे साइड की स्लिप लेन लापता है। अगर कोई वाहन साइड लेने का प्रयास करें तो दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 06:44 pm

Published on:

25 Sept 2025 06:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / ढाई किलोमीटर में 10 कट, कहां से घुस आए वाहन पता नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.