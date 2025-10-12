वर्षों से बिजली बिल बकाया पर उतारे 10 ट्रांसफॉर्मर

एक्सइएन शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा व धौलपुर ग्रामीण उपखण्ड मे 20 हजार से ज्यादा राशि वाले 300 से ज्यादा कृषि कनेक्शन हंै। इन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कराया है। राजाखेड़ा उपखण्ड के अभियंता व फीडर इंचार्ज की बैठक में निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई है। शर्मा ने किसानों को रबी सीजन में कृषि ब्लॉक आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम फीडर इंचार्ज व अभियंता कृषि उपभोक्ता के यहां वर्ष में कई बार तगादा करने के बावजूद ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिल नहीं भरे और बिजली का लगातार उपयोग करते आ रहे हैं, इसलिए ऐसे बकाएदारों पर अब डिस्कॉम बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला कर कार्रवाई कर रहा है। एक्सइएन ने बताया कि किसानों से बिल जमा कराने के लिए लगातर संपर्क किया जा रहा है। कार्रवाई में जेइएन विजेंद्र सिंह, जेइएन पूजा अग्रवाल, जेइएन विशाल जयसवाल के साथ 25 बिजलीकर्मी मौजूद रहे।