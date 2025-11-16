शादी के 15 दिन बाद ट्रेन की चपेट में आने युवक की मौत

जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अनुराग शनिवार सुबह के समय घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया और अचानक गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गया। अनुराग की शादी १५ दिन पहले यानी 1 नवंबर को ही हुई थी। नवविवाहित बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में मातम पसरा है और परिजन बदहवास हालत में हैं। सूचना मिलते ही स्टेशन क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया। हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।