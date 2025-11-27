17 जनों को बिजली चोरी करते पकड़ा, साढ़े तीन लाख का जुर्माना

डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कनिष्क अभियंता सिटी जगदीश मीणा, कनिष्क अभियंता ग्रामीण कुलदीप शर्मा के नेतृत्व और टीम ने बुधवार को सुबह और शाम शहर में आधा दर्जन स्थानों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 17 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। जिनके खिलाफ वीसीआर (सतर्कता जांच प्रतिवेदन) भरने के साथ करीब साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना किया है। यह कार्रवाही शहर के धनौरा रोड, कृष्णा कॉलोनी, सैंपऊ रोड, कैला माता मंदिर के सामने और तुलसीवन रोड पर की गई है। कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी के लिए डाली गई 150 बिजलीं केबिलो भी टीम ने जप्त किया है।