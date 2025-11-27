Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

17 जनों को बिजली चोरी करते पकड़ा, साढ़े तीन लाख का जुर्माना

विद्युत निगम का विद्युत चोरों के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में दो टीमों ने विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। जिसमें 17 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। जिनके खिलाफ वीसीआर भरने के साथ करीब साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना किया है। वहीं चोरी से बिजली लेने के लिए डाली गई 150 बिजलीं केबिलों को टीम ने जप्त किया है।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 27, 2025

17 जनों को बिजली चोरी करते पकड़ा, साढ़े तीन लाख का जुर्माना

बिजली चोरों के खिलाफ डिस्कॉम का अभियान

dholpur, बाड़ी. विद्युत निगम का विद्युत चोरों के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में दो टीमों ने विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। जिसमें 17 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। जिनके खिलाफ वीसीआर भरने के साथ करीब साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना किया है। वहीं चोरी से बिजली लेने के लिए डाली गई 150 बिजलीं केबिलों को टीम ने जप्त किया है।

डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कनिष्क अभियंता सिटी जगदीश मीणा, कनिष्क अभियंता ग्रामीण कुलदीप शर्मा के नेतृत्व और टीम ने बुधवार को सुबह और शाम शहर में आधा दर्जन स्थानों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 17 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। जिनके खिलाफ वीसीआर (सतर्कता जांच प्रतिवेदन) भरने के साथ करीब साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना किया है। यह कार्रवाही शहर के धनौरा रोड, कृष्णा कॉलोनी, सैंपऊ रोड, कैला माता मंदिर के सामने और तुलसीवन रोड पर की गई है। कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी के लिए डाली गई 150 बिजलीं केबिलो भी टीम ने जप्त किया है।

Published on:

27 Nov 2025 07:07 pm

धौलपुर

