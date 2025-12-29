शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग में खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

- आयोजनों ने खिलाडिय़ो का बढ़ता है हौसला: मुदगल
धौलपुर. इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सिख समुदाय व खालसा क्लब के सहयोग से चल रहे शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग के तीसरे दिन फुटबॉल टीमों ने खूबर जोश दिखाया।कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमित मुदगल ने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल को पुन: जीवित करने में खालसा क्लब के साथ सिख समुदाय का विशेष योगदान रहा है। इससे तरह के आयोजनों से खिलाडिय़ों में उत्साह रहता है।
डॉॅ. रेनू निखिल अग्रवाल ने कहा कि बेटियां-बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतियोगिता में भागीदारी निभा रही हैं। नगर परिषद फायर ब्रिगेड अधिकारी वृजभान सिंह गुर्जर व समाजसेवी राजीव झा ने कहा कि खेल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को खेल में रुचि रखनी चाहिए। डॉ. निखिल अग्रवाल ने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल के जो छोटे-छोटे खिलाड़ी तैयार किया जा रहे हैं, इनका परिणाम आने वाले भविष्य में सुखद होगा
यह रहे आज के परिणाम
जेबीबीसी ने चंद्रमल को 4-2 से, डॉलर फुटबॉल क्लब ने भारत फुटबॉल क्लब को 2-0 से, एक्सप्रेस फुटबॉल क्लब ने मचकुंड फुटबॉल क्लब को 4-3 से, पचौरी फुटबॉल क्लब ने मंजरी फुटबॉल क्लब को 2-1 से, जेबीबीसी फुटबॉल क्लब ने एक्सप्रेस फुटबॉल क्लब को 4-1 से, बालाजी फुटबॉल क्लब ने निंबार्क फुटबॉल क्लब को 2-0 से, स्पाइसी फुटबॉल क्लब ने चंद्रमल को 3-2 से पराजित किया।
