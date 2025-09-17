Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

हाइवे पर अज्ञात ने मारी टक्कर,4 वर्षीय बालिका की मौत

सदर थाना क्षेत्र में हाइवे ११बी (बाड़ी रोड) स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बुधवार को सडक़ हादसे में बाइक सवार दंपती की चार वर्षीय मासूम बेटी की मौत हो गई। दुर्घटना में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 17, 2025

हाइवे पर अज्ञात ने मारी टक्कर,4 वर्षीय बालिका की मौत 4-year-old girl dies after being hit by an unknown vehicle on the highway

- पत्नी को दवा दिलवाने ला रहा था पति

- बाइक सवार दंपती घायल

धौलपुर. सदर थाना क्षेत्र में हाइवे ११बी (बाड़ी रोड) स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बुधवार को सडक़ हादसे में बाइक सवार दंपती की चार वर्षीय मासूम बेटी की मौत हो गई। दुर्घटना में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अचानक हुई घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

जानकारी के अनुसार गांव अरतसुमां निवासी रविदास पुत्र पतुली राम पत्नी रचना और चार वर्षीय बेटी के साथ बाइक से धौलपुर शहर आ रहे थे। परिजनों ने बताया कि रविदास पत्नी रचना को दवा दिलाने के लिए धौलपुर शहर आ रहा था। इसी दौरान बाड़ी रोड पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में चार वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए।

राहगीरों ने दी सूचना

घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। जिस पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं घायल दंपति का अस्पताल में उपचार जारी है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 07:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / हाइवे पर अज्ञात ने मारी टक्कर,4 वर्षीय बालिका की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.