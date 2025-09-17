हाइवे पर अज्ञात ने मारी टक्कर,4 वर्षीय बालिका की मौत

- पत्नी को दवा दिलवाने ला रहा था पति
- बाइक सवार दंपती घायल
धौलपुर. सदर थाना क्षेत्र में हाइवे ११बी (बाड़ी रोड) स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बुधवार को सडक़ हादसे में बाइक सवार दंपती की चार वर्षीय मासूम बेटी की मौत हो गई। दुर्घटना में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अचानक हुई घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
जानकारी के अनुसार गांव अरतसुमां निवासी रविदास पुत्र पतुली राम पत्नी रचना और चार वर्षीय बेटी के साथ बाइक से धौलपुर शहर आ रहे थे। परिजनों ने बताया कि रविदास पत्नी रचना को दवा दिलाने के लिए धौलपुर शहर आ रहा था। इसी दौरान बाड़ी रोड पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में चार वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों ने दी सूचना
घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। जिस पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं घायल दंपति का अस्पताल में उपचार जारी है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।