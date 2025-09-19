एक ही छत के नीचे मिल रहा 49 सुविधाओं का लाभ

डीएसी एवं जिला कलक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से टीबी मरीजों को निक्षय किट उपलब्ध कराने एवं उपचार के फॉलोअप करने के निर्देश दिए, ताकि टीबी रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया जा सके। इस दौरान उन्होंने 9 टीबी रोगियों को निक्षय किट प्रदान की। उन्होंने रोगी को नियमित उपचार कराने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने आशा कार्यकताओं द्वारा दी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी सैपऊ कर्मवीर सिंह, डिप्टी सीएमएचओ डॉ.चेतराम मीना, विकास अधिकारी रामबोल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।