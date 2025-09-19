एक ही छत के नीचे मिल रहा 49 सुविधाओं का लाभ

- संभागीय आयुक्त ने शिविरों का निरीक्षण कर आमजन की समस्याओं का समाधान के दिए निर्देश
धौलपुर. संभागीय आयुक्त डॉ.टीना सोनी ने उपखण्ड सैंपऊ की ग्राम पंचायत पिपहेरा में ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं का लाभ देने और उनके शिकायत समाधान के लिए सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिक.से.अधिक ग्रामीणों से इन शिविरों में भागीदारी करने का आह्वान किया।
निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच और दवाई, पोषण, फसल.बीज किट वितरण, बीमा और पशुओं से जुड़ी योजनाओं के लाभ, राजस्व तथा बिजली विभाग के आवेदन आदि सभी काम सम्पन्न होंगे। छोटी-छोटी शिकायतों और समाधान के लिए आपको जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़़े, इसके लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ऐसे में सभी को बाकी काम छोडक़र यहां आकार इनका फायदा उठाना चाहिए।
पिपहेरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान संभागीय आयुक्त ने लाभार्थियों को आवासीय भूमि पट्टे, प्रतिकात्मक रूप से निक्षय पोषण किटए प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरित की। इस दौरान उन्होंने शिविर स्थल पर पौधारोपण भी किया। निरीक्षण की शृंखला में जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने भी पुरानी छावनी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन कर अधिकारियों को दिशा.निर्देश दिए।
उन्होंने शिविरों निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि वे आमजन से संवाद कर समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। इससे शिविरों के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने शिविर में एक वृद्ध महिला की बात सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी मांग को कागज पर लिखकर उनकी सहमति लें और त्वरित समाधान करें।
शहरी क्षेत्रों में फोकस पट्टा वितरण पर
उन्होंने सैपऊ नगर पालिका क्षेत्र में अम्बेडकर भवन पंचायत समिति परिसर में शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शहरी क्षेत्र में आमजन की बुनियादी समस्याएं हैं। दैनिक दिनचर्या की जिंदगी में साफ. सफाई से लेकर राशनए पानी. विद्युत की आपूर्ति सभी प्रकार की समस्याओं के एक ही मंच पर समाधान के लिए सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश में शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया गया है।
9 रोगियों को वितरित की निक्षय पोषण किट
डीएसी एवं जिला कलक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से टीबी मरीजों को निक्षय किट उपलब्ध कराने एवं उपचार के फॉलोअप करने के निर्देश दिए, ताकि टीबी रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया जा सके। इस दौरान उन्होंने 9 टीबी रोगियों को निक्षय किट प्रदान की। उन्होंने रोगी को नियमित उपचार कराने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने आशा कार्यकताओं द्वारा दी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी सैपऊ कर्मवीर सिंह, डिप्टी सीएमएचओ डॉ.चेतराम मीना, विकास अधिकारी रामबोल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।