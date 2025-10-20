Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

दिवाली पर 500 नए बिजली कनेक्शन से घर हुए रोशन

जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खण्ड के धौलपुर शहर, ग्रामीण व राजाखेड़ा उपखण्ड मे दिवाली पर 500 से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन देकर उनके घर रोशन करने का कार्य पूर्ण किया है।एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि दीवाली पर घर रोशन करने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर अक्टूबर माह मे नए कनेक्शन जारी किए गए हैं।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 20, 2025

दिवाली पर 500 नए बिजली कनेक्शन से घर हुए रोशन 500 new electricity connections light up homes this Diwali

- डिस्कॉम आपके द्वार अभियान

धौलपुर. जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खण्ड के धौलपुर शहर, ग्रामीण व राजाखेड़ा उपखण्ड मे दिवाली पर 500 से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन देकर उनके घर रोशन करने का कार्य पूर्ण किया है।एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि दीवाली पर घर रोशन करने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर अक्टूबर माह मे नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। डिस्कॉम के धौलपुर शहर उपखण्ड मे 50, धौलपुर ग्रामीण उपखण्ड मे 220 व राजाखेडा उपखण्ड मे 270 कनेक्शन नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। शर्मा ने बताया कि दीवाली बाद धौलपुर डिविजन मे विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमे बिजलीघर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुन समाधान किया जाएगा। वही नए कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शर्मा ने कहा जिसको बिजली कनेक्शन की जरूरत है वो सीधे डिस्कॉम के स्थानीय कर्मचारियों/अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं उनकी मदद की जाएगी। डिस्कॉम का लक्ष्य प्रत्येक कनेक्शन चाहने वाले व्यक्ति को तुरंत कनेक्शन देने का है इसी के तहत फीडर इंचार्ज द्वारा गैर उपभोक्ताओं को फाइल आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2025 12:10 pm

Published on:

20 Oct 2025 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / दिवाली पर 500 नए बिजली कनेक्शन से घर हुए रोशन

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप Youth commits suicide, family makes serious allegations
धौलपुर

त्योहार पर सुरक्षा के कड़े इतंजाम, ड्रोन रखी जाएगी निगरानी

त्योहार पर सुरक्षा के कड़े इतंजाम, ड्रोन रखी जाएगी निगरानी Tight security arrangements for the festival, drone surveillance will be maintained.
धौलपुर

गुलाब जामुन नहीं…ड्राई फ्रूट्स पहली पसंद

गुलाब जामुन नहीं...ड्राई फ्रूट्स पहली पसंद Not Gulab Jamun…dry fruits are the first choice
धौलपुर

दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, पार्वती नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत

धौलपुर

हाइवे समेत अन्य मार्गों पर नाकाबंदी, वाहनों पर पैनी नजर

हाइवे समेत अन्य मार्गों पर नाकाबंदी, वाहनों पर पैनी नजर Blockades on highways and other routes, vehicles under close watch
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.