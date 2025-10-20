दिवाली पर 500 नए बिजली कनेक्शन से घर हुए रोशन

- डिस्कॉम आपके द्वार अभियान
धौलपुर. जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खण्ड के धौलपुर शहर, ग्रामीण व राजाखेड़ा उपखण्ड मे दिवाली पर 500 से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन देकर उनके घर रोशन करने का कार्य पूर्ण किया है।एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि दीवाली पर घर रोशन करने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर अक्टूबर माह मे नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। डिस्कॉम के धौलपुर शहर उपखण्ड मे 50, धौलपुर ग्रामीण उपखण्ड मे 220 व राजाखेडा उपखण्ड मे 270 कनेक्शन नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। शर्मा ने बताया कि दीवाली बाद धौलपुर डिविजन मे विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमे बिजलीघर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुन समाधान किया जाएगा। वही नए कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शर्मा ने कहा जिसको बिजली कनेक्शन की जरूरत है वो सीधे डिस्कॉम के स्थानीय कर्मचारियों/अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं उनकी मदद की जाएगी। डिस्कॉम का लक्ष्य प्रत्येक कनेक्शन चाहने वाले व्यक्ति को तुरंत कनेक्शन देने का है इसी के तहत फीडर इंचार्ज द्वारा गैर उपभोक्ताओं को फाइल आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
