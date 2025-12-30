देशी विदेशी पक्षियों को रास आ रहे धौलपुर के जलाशय

वन्य जीव प्रतिपालक धौलपुर राजीव तोमर ने बताया कि हजारों की संख्या में स्थानीय और प्रवासी परिंदों की उपस्थिति दर्ज की गई। धौलपुर जिले की चम्बल नदी, तालाब-ए-शाही, खलती, निभी का ताल, हुसैन सागर, वन विहार, विश्नौंदा का ताल, रामसागर, उर्मिला सागर, हुसैनसागर और आंगई बांध सहित आठ जलाशयों पर पक्षियों की चहचाहट और कलरव की ध्वनि सुनाई दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रवासी पक्षी यहां प्रजनन के साथ ही भोजन की कमी के कारण प्रतिवर्ष आते हैं।परिस्थितियों से बचने के लिए ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। सर्द मौसम बिताने के बाद गर्मी शुरू होते ही अपने-अपने देश को लौट जाते हैं। साइबेरिया, यूरोप से लेकर काजिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत से पक्षी आते हैं।