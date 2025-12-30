नाबालिग और महिलाओं का शोषण करने वाला बर्खास्त आरएसी जवान गोवर्धन से गिरफ्तार

धौलपुर. शहर में नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत करने वाले फरार इनामी आरोपित रामभरोसी सिसोसिया को पुलिस ने सोमवार को यूपी के मथुरा जिले के गोवर्धन से धरदबोचा। बचने के लिए आरोपित ने महिला का वेश धारण कर दुकान के पास बैठा था। उसने काला बुर्का पहन रखा था। पुलिस घटना के बाद से लगातार राजस्थान समेत यूपी के आसपास के जिलों में तलाश कर रही थी। आरोपित आरएसी का बर्खास्त सिपाही है। आरोपित पुलिस अधिकारी बनकर नाबालिग और महिलाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर शोषण करता था। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि पकड़े 58 वर्षीय आरोपित रामभरोसी को गलत हरकतों के चलते आरएसी से पूर्व में बर्खास्त कर दिया गया था।