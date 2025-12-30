सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना…केवल 70 फीसदी ही सत्यापन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। फोटो: पत्रिका
निराश्रितों के लिए वरदान साबित हो रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
धौलपुर.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना निराश्रितों के लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों की उदासीनता उनको इस योजना का लाभ लेने से रोक सकती है। दरअसल जिले भर में अभी तक 70.19 प्रतिशत ही लाभार्थियों ने सत्यापन कराया है, जबकि शेष 29.81 लाभार्थियों का सत्यापन शेष है। सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में पेंशन रोकी जा सकती है।सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना निराश्रितों का सहारा बनी हुई है। योजना से जिले में अभी तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर 168318 लभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। जिनमें से ग्रामीण 139298तो शहरी क्षेत्र के 29020 लोग योजना से जुड़े हैं, मगर नवीन साल 2026 में पेंशन का लाभ लेने के लिए हितग्राही सत्यापन कराने का आगे नहीं आ रहे। जिस कारण जिले भर में 118138 हितग्राहियों का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि 50180 हितग्राहियों का सत्यापन होना शेष है। यानी जिले में अभी तक 70.19 प्रतिशत ही सत्यापन हो पाया है, जबकि सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। विभाग की मानें तो सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में हितग्राहियों की पेंशन को रोका जा सकता है। ज्ञात हो कि भजनलाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को एक हजार रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृ़द्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के लाभार्थी अधिक
जिले भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 168318लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की संख्या ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 139298 तो शहरी क्षेत्र के 29020 लोग योजना से जुड़े हैं। जिले के उपखंडों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभार्थी सैंपऊ उपखंड में 29718 हैं, जिसके बाद धौलपुर 26321, बाड़ी में 24188राजाखेड़ा 23848, बसेड़ी में 20272 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हैं।
31 तक कराएं सत्यापन, नहीं तो बंद होगी पेंशन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए हितग्राहियों को हर वर्ष अपनी जीवत होने का सत्यापन करना होता है। जिससे उनको मिलने वाली पेंशन बदस्तूर जारी रहे, लेकिन कई हितग्राही इसमें भी लेट लतीफी का कार्य करते हैं, और सत्यापन कराने में कोई दिलचस्पी तक नहीं दिखाते। जिस कारण विभाग ने भी सत्यापन कराने के लिए अंतिम तिथि ३१ दिसंबर निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में 31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में 2026 में धारकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी।
लाभार्थी ऐसे कराएं सत्यापन
हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए इस बार पेंशनरों को दो विकल्प दिए गए हैं। वे ई-मित्र से बायोमैट्रिक के साथ-साथ एप से फेस रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से भी सत्यापन करा सकते हैं। विभाग की ओर से एप राजएसएसपी पर सुविधा शुरू हो गई है। योग्यजन को खुद के यूडीआईडी कार्ड को जनाधार में अपडेट करना होगा। लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप एवं एन्ड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। लाभार्थी योजनान्तर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवाएं, जिससे उनको पेंशन योजना लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा अन्यथा सत्यापन नहीं कराने के स्थिति में उनको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है।
