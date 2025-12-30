सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना…केवल 70 फीसदी ही सत्यापन

धौलपुर.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना निराश्रितों के लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों की उदासीनता उनको इस योजना का लाभ लेने से रोक सकती है। दरअसल जिले भर में अभी तक 70.19 प्रतिशत ही लाभार्थियों ने सत्यापन कराया है, जबकि शेष 29.81 लाभार्थियों का सत्यापन शेष है। सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में पेंशन रोकी जा सकती है।सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना निराश्रितों का सहारा बनी हुई है। योजना से जिले में अभी तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर 168318 लभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। जिनमें से ग्रामीण 139298तो शहरी क्षेत्र के 29020 लोग योजना से जुड़े हैं, मगर नवीन साल 2026 में पेंशन का लाभ लेने के लिए हितग्राही सत्यापन कराने का आगे नहीं आ रहे। जिस कारण जिले भर में 118138 हितग्राहियों का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि 50180 हितग्राहियों का सत्यापन होना शेष है। यानी जिले में अभी तक 70.19 प्रतिशत ही सत्यापन हो पाया है, जबकि सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। विभाग की मानें तो सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में हितग्राहियों की पेंशन को रोका जा सकता है। ज्ञात हो कि भजनलाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को एक हजार रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृ़द्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।