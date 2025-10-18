डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया 600 किलो दूषित मिल्क केक

जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा की ओर से गठित टीम ने रीको इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर स्थित कृष्ण फूड प्रोडक्ट्स से तीन नमूने लिए गए। जिनमें एक नमूना बर्फी तथा एक नमूना सोनपापड़ी लिए। इस दौरान वहां 600 किलो मिल्क केक नमूना लेकर 600 किलोग्राम मिल्क केक को सागर पाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। ताजा कार्रवाई से त्योहारी सीजन पर तैयारी हो रही मिठाईयों की शुद्धता को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है।