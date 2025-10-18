Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया 600 किलो दूषित मिल्क केक

धौलपुर. त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 18, 2025

डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया 600 किलो दूषित मिल्क केक 600 kg of contaminated milk cake destroyed by digging a pit in the dumping yard

- रीको एरिया में कार्रवाई कर लिए नमूने

- खाद्य सुरक्षा दल की छापामार कार्रवाई

धौलपुर. त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है।

जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा की ओर से गठित टीम ने रीको इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर स्थित कृष्ण फूड प्रोडक्ट्स से तीन नमूने लिए गए। जिनमें एक नमूना बर्फी तथा एक नमूना सोनपापड़ी लिए। इस दौरान वहां 600 किलो मिल्क केक नमूना लेकर 600 किलोग्राम मिल्क केक को सागर पाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। ताजा कार्रवाई से त्योहारी सीजन पर तैयारी हो रही मिठाईयों की शुद्धता को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है।

बड़ों का बर्फी का सैम्पल कब...

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिलेभर में कार्रवाई कर रही है। टीम ने कई मिष्ठान भंडार में तैयार हो रही मिठाईयों के नमूने लिए हैं और काफी मिठाई समेत अन्य खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया है। लेकिन टीम ने बड़े खिलाडिय़ों को छू तक नहीं रही है। टीम ने फिलहाल बड़े दुकानदारों की विभिन्न मिठाई समेत साफ-सफाई और गोदामों की जांच तक नहीं की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 06:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया 600 किलो दूषित मिल्क केक

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाइवे समेत अन्य मार्गों पर नाकाबंदी, वाहनों पर पैनी नजर

हाइवे समेत अन्य मार्गों पर नाकाबंदी, वाहनों पर पैनी नजर Blockades on highways and other routes, vehicles under close watch
धौलपुर

मकान व एजेंसी में घुसे चोर, सोने-चांदी के जेवरात उड़ाए

मकान व एजेंसी में घुसे चोर, सोने-चांदी के जेवरात उड़ाए Thieves entered the house and agency and stole gold and silver jewellery.
धौलपुर

मुक्केबाजी में धौलपुर और बॉस्केटबाल में अजमेर रहा प्रथम

मुक्केबाजी में धौलपुर और बॉस्केटबाल में अजमेर रहा प्रथम Dholpur stood first in boxing and Ajmer in basketball.
धौलपुर

Dholpur News: पुलिस थाने से हमें नहीं कोई उम्मीद, भैंस दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार रात में धरने पर बैठा

धौलपुर

बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ

बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ Harassment of teachers in the name of painting schools without any budget
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.