डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया 600 किलो दूषित मिल्क केक

- रीको एरिया में कार्रवाई कर लिए नमूने
- खाद्य सुरक्षा दल की छापामार कार्रवाई
धौलपुर. त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है।
जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा की ओर से गठित टीम ने रीको इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर स्थित कृष्ण फूड प्रोडक्ट्स से तीन नमूने लिए गए। जिनमें एक नमूना बर्फी तथा एक नमूना सोनपापड़ी लिए। इस दौरान वहां 600 किलो मिल्क केक नमूना लेकर 600 किलोग्राम मिल्क केक को सागर पाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। ताजा कार्रवाई से त्योहारी सीजन पर तैयारी हो रही मिठाईयों की शुद्धता को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है।
बड़ों का बर्फी का सैम्पल कब...
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिलेभर में कार्रवाई कर रही है। टीम ने कई मिष्ठान भंडार में तैयार हो रही मिठाईयों के नमूने लिए हैं और काफी मिठाई समेत अन्य खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया है। लेकिन टीम ने बड़े खिलाडिय़ों को छू तक नहीं रही है। टीम ने फिलहाल बड़े दुकानदारों की विभिन्न मिठाई समेत साफ-सफाई और गोदामों की जांच तक नहीं की है।
