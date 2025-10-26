Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

हाइवे पर टैम्पो पलटने से सवार 7 जने घायल, दो की हालत गंभीर

राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर सालेपुर बाइपास के समीप एक थ्री व्हीलर टेंपो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक ही परिवार के 7 जने घायल हो गए। दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो जनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 26, 2025

हाइवे पर टैम्पो पलटने से सवार 7 जने घायल, दो की हालत गंभीर 7 injured, two critically after tempo overturns on highway

धौलपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर सालेपुर बाइपास के समीप एक थ्री व्हीलर टेंपो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक ही परिवार के 7 जने घायल हो गए। दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो जनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसारए सैंपऊ क्षेत्र के लुधपुरा गांव निवासी परिवार भैंसाख तगाबली बाबू मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार टेंपो चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन पलट गया। टेंपो के पलटने से उसमें सवार सभी सात लोग घायल हो गए।घटना के बाद राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को टैम्पों से बाहर निकाला और एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी सैंपऊ पहुंचाया। टेंपो सवार कालीचरण ने बताया कि टैंपो की तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर सैंपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त टेंपो को सडक़ किनारे हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

घायलों की पहचान

घायलों में चालक कालीचरण, सावित्री देवी, गीता देवी, राधा देवी, राजेश, मोहिनी और सोनू शामिल हैं। इसमें सावित्री देवी और राजेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / हाइवे पर टैम्पो पलटने से सवार 7 जने घायल, दो की हालत गंभीर

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

