7395 पेंशनरों ने नहीं करवाया सत्यापन, अब रुकेगी पेंशन

धौलपुर. जिले में पेंशनरों को वार्षिक सत्यापन अनिवार्य करवाना होगा। विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनधारियों से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है। इसके अभाव में 7 दिन के बाद पेंशन बंद की जा सकती है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि पेंशन के सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी हैं। जिले में अब तक लगभग 7395 पेंशनरों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है।