राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के 8 खिलाडिय़ों ने जीते मेडल

धौलपुर. उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में 14 से 16 नवंबर को 18वीं राष्ट्रीय जूनियर ग्रेपलिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई। जिसमें देश के 19 राज्यों से लगभग 600 खिलाडि़य़ों ने भाग लिया और राजस्थान से 31 खिलाड़ी ग्रेपलिंग नेशनल प्रतियोगिता में शामिल हुए।
ग्रेपलिंग एसोसिएशन ऑफ धौलपुर के जिला सचिव ऋषि कुमार मौर्य और टीम मैनेजर लताशा ने बताया कि धौलपुर ने गी और नेगी इवेंट में दो गोल्ड, चार सिल्वर, चार ब्रॉन्ज मेडल जीत कर धौलपुर का नाम रोशन किया। इसमें स्वर्ण पदक मान त्यागी व उमरा खान, रजत पदक वैदिक रावत, मधुर कंसाना व काव्या अवस्थी एवं कांस्य पदक शिनॉय त्यागी, आयुष श्रीवास्तव, आयुषी मंगोल ने जीता।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग