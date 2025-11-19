राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के 8 खिलाडिय़ों ने जीते मेडल

ग्रेपलिंग एसोसिएशन ऑफ धौलपुर के जिला सचिव ऋषि कुमार मौर्य और टीम मैनेजर लताशा ने बताया कि धौलपुर ने गी और नेगी इवेंट में दो गोल्ड, चार सिल्वर, चार ब्रॉन्ज मेडल जीत कर धौलपुर का नाम रोशन किया। इसमें स्वर्ण पदक मान त्यागी व उमरा खान, रजत पदक वैदिक रावत, मधुर कंसाना व काव्या अवस्थी एवं कांस्य पदक शिनॉय त्यागी, आयुष श्रीवास्तव, आयुषी मंगोल ने जीता।