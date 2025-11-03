इस ऑफिस से उस ऑफिस फाइलों में घूम रहा आठ करोड़ का बजट

धौलपुर.जिले के राजकीय स्कूलों में संचालित ‘पन्नाधाय बाल गोपाल’ योजना स्कूल संचालकों पर बोझ बनती जा रही है। कारण...दो साल से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय की ओर से गैस, चीनी और अन्य जरूरी सामान का बजट जारी नहीं किया गया है। चार महीनों से 8 करोड़ की बजट की फाइल ऑफिस दर ऑफिस घूम रही है, लेकिन स्कूलों तक बजट नहीं पहुंच पा रहा।सरकारी स्कूलों में संचालित ‘पन्नाधाय बाल गोपाल योजना’ की जिले में जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। करीब दो साल होने को आ रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय की ओर से जिले के स्कूलों को दूध योजना का गैस, चीनी और अन्य जरूरी सामान का बजट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में शिक्षकों को पिछले तीन शैक्षिक सत्रों से योजना का खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों की सेहत सुधारने के लिए शुरू की गई दूध योजना अब शिक्षकों की सेहत बिगाडऩे लगी है। लिहाजा शिक्षकों के लिए आर्थिक बोझ और बच्चों के लिए बेमन से पिए जाने वाला दूध बन चुकी है। पता चला है कि जिले के धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी बसेड़ी, सैंपऊ, सरमथुरा ब्लॉक के 1180 स्कूलों में पढऩे वाले करीब डेढ़ लाख विद्यार्थियों को प्रतिमाह दूध पिलाया गया था, लेकिन स्कूलों को दूध योजना के तहत चीनी व गैस का भुगतान मार्च 2024 तथा दूध गर्म करने वाले व्यक्ति (कुक) मानदेय राशि का बजट डीईओ प्रारंभिक कार्यालय की ओर से जनवरी 2024 से आवंटित ही नहीं किया गया है। जिससे मानदेय कर्मियों को करीब दो साल से भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं स्कूलों में संस्था प्रधान व पोषाहार प्रभारियों को अपने वेतन से आपूर्ति कर्ताओं को लंबित राशियों का भुगतान करने को बाध्य होना पड़ा है या अनेकों स्कूलों पर महीनों से उधारी बकाया चल रही है।