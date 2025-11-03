Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

इस ऑफिस से उस ऑफिस फाइलों में घूम रहा आठ करोड़ का बजट

.जिले के राजकीय स्कूलों में संचालित ‘पन्नाधाय बाल गोपाल’ योजना स्कूल संचालकों पर बोझ बनती जा रही है। कारण...दो साल से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय की ओर से गैस, चीनी और अन्य जरूरी सामान का बजट जारी नहीं किया गया है। चार महीनों से 8 करोड़ की बजट की फाइल ऑफिस दर ऑफिस घूम रही है, लेकिन स्कूलों तक बजट नहीं पहुंच पा रहा।सरकारी स्कूलों में संचालित ‘पन्नाधाय बाल गोपाल योजना’ की जिले में जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। करीब दो साल होने को आ रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय की ओर से जिले के स्कूलों को दूध योजना का गैस, चीनी और अन्य जरूरी सामान का बजट जारी नहीं किया गया है।

3 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 03, 2025

इस ऑफिस से उस ऑफिस फाइलों में घूम रहा आठ करोड़ का बजट A budget of Rs 8 crore is moving from one office to another in files

-पौने दो साल से स्कूलों को पन्नाधाय दूध योजना की राशि नहीं हुई जारी

- योजना स्कूल संचालकों के लिए बनती जा रही बोझ

धौलपुर.जिले के राजकीय स्कूलों में संचालित ‘पन्नाधाय बाल गोपाल’ योजना स्कूल संचालकों पर बोझ बनती जा रही है। कारण...दो साल से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय की ओर से गैस, चीनी और अन्य जरूरी सामान का बजट जारी नहीं किया गया है। चार महीनों से 8 करोड़ की बजट की फाइल ऑफिस दर ऑफिस घूम रही है, लेकिन स्कूलों तक बजट नहीं पहुंच पा रहा।सरकारी स्कूलों में संचालित ‘पन्नाधाय बाल गोपाल योजना’ की जिले में जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। करीब दो साल होने को आ रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय की ओर से जिले के स्कूलों को दूध योजना का गैस, चीनी और अन्य जरूरी सामान का बजट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में शिक्षकों को पिछले तीन शैक्षिक सत्रों से योजना का खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों की सेहत सुधारने के लिए शुरू की गई दूध योजना अब शिक्षकों की सेहत बिगाडऩे लगी है। लिहाजा शिक्षकों के लिए आर्थिक बोझ और बच्चों के लिए बेमन से पिए जाने वाला दूध बन चुकी है। पता चला है कि जिले के धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी बसेड़ी, सैंपऊ, सरमथुरा ब्लॉक के 1180 स्कूलों में पढऩे वाले करीब डेढ़ लाख विद्यार्थियों को प्रतिमाह दूध पिलाया गया था, लेकिन स्कूलों को दूध योजना के तहत चीनी व गैस का भुगतान मार्च 2024 तथा दूध गर्म करने वाले व्यक्ति (कुक) मानदेय राशि का बजट डीईओ प्रारंभिक कार्यालय की ओर से जनवरी 2024 से आवंटित ही नहीं किया गया है। जिससे मानदेय कर्मियों को करीब दो साल से भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं स्कूलों में संस्था प्रधान व पोषाहार प्रभारियों को अपने वेतन से आपूर्ति कर्ताओं को लंबित राशियों का भुगतान करने को बाध्य होना पड़ा है या अनेकों स्कूलों पर महीनों से उधारी बकाया चल रही है।

इस ऑफिस से उस ऑफिस घूम रही फाइल

विभागीय उदासीनता और कार्य प्रणाली देखिए कि दूध योजना का स्कूलों को बकाया बजट मिले इसके लिए फाइल शैक्षिक सत्र की शुरुआत के जुलाई माह से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय से लेकर कोषाधिकारी तक घूम रही है, लेकिन करीब 8 करोड़ का बजट 4 महीने बाद भी स्कूलों तक विभाग नहीं पहुंचा पाया है। डीईओ प्रारंभिक 8 सितंबर को ट्रेजरी ऑफिसर को एक पत्र लिखा जिसमें पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के 7 करोड़ 95 लाख 27 हजार 168 रुपए के प्रस्तुत बिल 25 अगस्त को पारित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राशि स्कूलों तक नहीं पहुंची है। सूत्रों ने बताया कि असल में ट्रेजरी ने इन बिलों को डीईओ को रिटर्न कर दिया, लेकिन बीते दो महीनों में डीईओ कार्यालय बिल पुन: तैयार कर ट्रेजरी को नहीं भेज पाया जिसका खामियाजा स्कूलों को झेलना पड़ रहा है।

मॉनिटरिंग के अभाव में हिचकोले खाती दूध योजना

राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले छात्रों के पोषण स्तर को सुधारने, ठहराव एवं नामांकन बढ़ोतरी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 29 नवंबर 2022 को ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना’ के नाम से कक्षा 1 से 8 में पढऩे वाले छात्रों को पाउडर दूध पिलाना शुरू किया था। सरकार बदलने के बाद सितंबर 2024 में इस योजना का नाम बदलकर ‘पन्नाधाय बाल गोपाल योजना’ कर दिया गया, लेकिन वर्तमान सरकार में सघन मॉनिटरिंग के चलते बमुश्किल दो-तीन बार ही स्कूलों को मिल्क पाउडर की सप्लाई की गई। जिसके कारण कभी स्कूलों में बच्चों को दूध मिलता है। कहीं महीना बंद हो जाता है। ऐसे में योजना महज योजना बनकर ही रह गई है और समय पर स्कूलों को बजट मिले इसके लिए कोई पुख्ता मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है।

खातों में आ रही दिक्कत के कारण भुगतान अटका हुआ है। राशन ग्रामीण बैंक का अन्य बैंक में विलय होने के कारण खातों को अपडेट कराया जा रहा है। जल्द ही सभी ब्लॉकों को राशि जारी कर दी जाएगी।

-आरडी बंसल, जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंन्ट्री

डीईओ कार्यालय की उदासीनता के चलते स्कूलों को पिछले पौने दो साल से योजना का बजट नहीं मिला है। संघ की ओर से कई बार लिखित और मौखिक आग्रह किया है। जल्द जिले के सभी स्कूलों को लंबित चीनी, गैस व दूध तैयार करने वाले व्यक्ति कुक की मानदेय राशि का बजट आवंटित करनी चाहिए।

-राजेश शर्मा,पूर्व प्रदेश महामंत्री राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / इस ऑफिस से उस ऑफिस फाइलों में घूम रहा आठ करोड़ का बजट

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कॉन्स्टेबल को गोली मारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार

कॉन्स्टेबल को गोली मारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार The wanted criminal who shot the constable was arrested
धौलपुर

राशन डीलर नहीं देंगे राशि, राशन अटकता है तो प्रशासन जिम्मेदार

राशन डीलर नहीं देंगे राशि, राशन अटकता है तो प्रशासन जिम्मेदार Ration dealers will not pay the amount, if the ration gets stuck then the administration is responsible
धौलपुर

शरद महोत्सव: नवम्बर शुरू पर नहीं भर पाया मेला, खाली पड़ा मैदान

शरद महोत्सव: नवम्बर शुरू पर नहीं भर पाया मेला, खाली पड़ा मैदान Sharad Mahotsav: November begins but fair fails to fill up, grounds remain empty
धौलपुर

पुलिस लाइन में चोरी करने वालों के नजदीक पुलिस

पुलिस लाइन में चोरी करने वालों के नजदीक पुलिस Police near thieves in police line
धौलपुर

दहेज हत्या मामले में पति सहित सास, ससुर को 10 वर्ष का कारावास

Chittoor Mayor Couple Murder Case:
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.