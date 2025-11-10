डीएलएड में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ़्तार

घटना को लेकर सदर थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जरिए मुखबिर और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया की 30 मार्च को एसपी धौलपुर के समक्ष उमरेह गांव निवासी कल्याण सिंह मीणा पुत्र छोटेलाल मीणा ने एक परिवाद दिया था। जिसमें आरोप लगाया था कि उनके बेटे सहित पांच छात्रों से कंचनपुर थाना क्षेत्र के सोहा गांव निवासी आरोपी बबलू पुत्र केदार गौड़ ने डीएलएड(एसटीसी) कोर्स में आगरा के प्रवेश समर्पण कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर दो लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी ने ना तो बच्चों को प्रवेश दिलाया और ना ही रुपए वापस किए।इस पर पुलिस ने धारा 351(2),318(4) और 316(2) में मामला दर्ज का आरोपी की तलाश शुरू की। जिसको मोबाइल लोकेशन और मानवीय इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी बबलू गौड़ से अब पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। उसे 2 दिन की पीसी रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी बबलू बहुत शातिर है। इसने कई छात्रों को अपने ठगी का शिकार बनाया है। इसके खिलाफ धौलपुर सीओ ऑफिस में भी ठगी का एक मामला दर्ज है। कई लोग थाने पर भी आरोपी से पैसे मांगने के लिए आए थे। जिन्होंने परिवाद दर्ज नहीं कराया है। ऐसे में आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है।