पुलिस को देख भागते व्यक्ति को पकड़ा, 6.24 ग्राम स्मैक बरामद

थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों के साथ नशे के कारोबार को लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत पुलिस लगातार नाकाबंदी और पैदल गश्त कर कार्यवाही में जुटी है। शनिवार की शाम शहर के हाइवे पर बाइपास कांसोटी खेड़ा मोड़ के पास पुलिस की ओर से नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान कांसोटी खेड़ा गांव की तरफ से एक व्यक्ति पैदल चलते हुए आया और पुलिस को देखकर सकपकाते हुए वापस भागने लगा। पुलिस ने दौड़ते हुए जब आरोपी लक्ष्मण सिंह पुत्र श्याम सिंह ठाकुर निवासी हथियापोर मोहल्ला बाड़ी को पकड़ा और आरोपी से पूछताछ की तो वह संदिग्ध दिखाई दिया। इस पर उसकी तलाशी ली गई। आरोपी के पास एक थैली में रखी 6.24 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जिसकी कीमत करीब एक लाख रुपए है।