टाइगर रिजर्व में आया नया मेहमान, कैद हुई तस्वीर

- धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में बाघिन टी
-117 ने शावक को दिया जन्म
- दोनों जिलों में शावक समेत 10 टाइगर का मूवमेंट
- महाकाल मंदिर इर्दगिर्द शावक 2502 का मूवमेंटए पगमार्क मिले
धौलपुर/सरमथुरा. धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व पार्क में बाघिन टी-117 ने एक शावक को जन्म दिया है। शावक तस्वीर कैमरो ट्रेप में कैद हुई है। दोनों जिलों के टाइगर रिजर्व पार्क में अब कुल संख्या 10पहुंच गई है। धौलपुर जिले में एन शावक के साथ अभ्यारण्य के बफर जोन में अब टाइगर की संख्या बढक़र छह हो गई है। जो एक ही बाघिन का कुनबा है। इनमें एक नर बाघ, एक बाघिन एवं तीन एडल्ट और एक नवजात शावक हैं। नए शावक तस्वीर मकर संक्रांति पर बफर जोन में ट्रेप कैमरे में बाघिन 117 के साथ एक शावक दिखा।खास बात ये है कि नए बन रहे टाइगर रिजर्व में अन्य क्षेत्र से कोई टाइगर लाकर नहीं छोड़ा गया है। यह इलाका सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर के करीब है और यहां पर कई टाइगर नई जगह तलाशते हुए पहुंच रहे हैं। वर्तमान में रणथम्भौर टाइगरों की कुछ हिंसक घटनाओं के बाद वन विभाग भी चिंतित बना हुआ है।
डीएफओ डॉ.आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढऩे का सिलसिला जारी है। मकर संक्रांति के दिन रात साढ़े 10 बजे करीब कैमरे में बाघिन 117 के साथ एक शावक दिखाई दिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस बाघिन एवं शावक का विचरण क्षेत्र अभ्यारण्य के बफर रेंज में स्थित खुशहालपुर के आसपास है। एक नया शावक दिखाई देने के साथ ही अभ्यारण्य में बाघों की संख्या छह तक पहुंच गई है।
अभ्यारण्य में बाघिन 117 का ही कुनबा
धौलपुर करौली टाइगर अभ्यारण्य में टी 116 के साथ बाघिन 117 ने स्थायी ठिकाना बना लिया है। बाघिन 117 पूर्व में तीन शावकों को भी इसी अभ्यारण्य में जन्म दे चुकी है। बाघिन के तीनों शावक एडल्ट हो चुके हैं, जो 2501, 2502 व 2503 है। फिलहाल चौथे शावक को जन्म देने से बाघिन चर्चा में आ गई है। वैसे टाइगर 116 की प्रेमिका बाघिन 2303 भी चर्चा में बनी रहती है। जो अपने प्रेमी से मिलने मंडरायल रेंज से आती रहती हैं। बाघिन 2303 भी पूर्व में दो शावकों को जन्म दे चुकी है। जिसने फिलहाल शावकों के साथ मंडरायल रेंज में ही ठिकाना बनाया हुआ हैं।
मंत्री संजय शर्मा ने की जानकारी सांझा
डीएफओ (वन्यजीव) डॉ.आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में एक मादा ने नए शावक को जन्म दिया। इसकी पहचान टी-117 के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में करौली जिले की सीमा में4 और धौलपुर जिले की सीमा में नए शावक समेत 6की उपस्थिति है। उधर, वन मंत्री संजय शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी सांझा की है। जारी तस्वीर में मादा अपने शावक के साथ जाती नजर आई।
