टाइगर रिजर्व में आया नया मेहमान, कैद हुई तस्वीर

धौलपुर/सरमथुरा. धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व पार्क में बाघिन टी-117 ने एक शावक को जन्म दिया है। शावक तस्वीर कैमरो ट्रेप में कैद हुई है। दोनों जिलों के टाइगर रिजर्व पार्क में अब कुल संख्या 10पहुंच गई है। धौलपुर जिले में एन शावक के साथ अभ्यारण्य के बफर जोन में अब टाइगर की संख्या बढक़र छह हो गई है। जो एक ही बाघिन का कुनबा है। इनमें एक नर बाघ, एक बाघिन एवं तीन एडल्ट और एक नवजात शावक हैं। नए शावक तस्वीर मकर संक्रांति पर बफर जोन में ट्रेप कैमरे में बाघिन 117 के साथ एक शावक दिखा।खास बात ये है कि नए बन रहे टाइगर रिजर्व में अन्य क्षेत्र से कोई टाइगर लाकर नहीं छोड़ा गया है। यह इलाका सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर के करीब है और यहां पर कई टाइगर नई जगह तलाशते हुए पहुंच रहे हैं। वर्तमान में रणथम्भौर टाइगरों की कुछ हिंसक घटनाओं के बाद वन विभाग भी चिंतित बना हुआ है।