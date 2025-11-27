द वर्निंग बस में नया मोड़… दो राज्यों की नम्बर प्लेट लगी मिली

जली हुई बस को पुलिस घटनास्थल से हटवाकर राजाखेड़ा लेकर आई तब मामले की पोल खुली। बस को खींचकर लाने के प्रयास में बस की नम्बर प्लेट का एक तरफ का बोल्ट टूटकर गिर गया और वह लटक गई तो बस ऑपरेटर की नई कारगुजारी सामने आ गई। जहां बस पर सेफ्टी नम्बर प्लेट पर एमपी 06 जेडजे 3035 अंकित है जो इसके मध्यप्रदेश में पंजीकृत होने का दावा करता है, वहीं इसके नीचे बम्फर पर पुराना नम्बर यूपी 86-1318 अंकित दिख रहा है, लेकिन सीरीज के दो अक्षर मिट चुके हैं। यह नम्बर उत्तरप्रदेश मे पंजिकरण होना दर्शा रहा है। हालांकि अभी बस का मालिक, चालक, परिचालक अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। इनके पकड़े जाने पर ही मामले की वास्तविकता अब सामने आ पाएगी। उधर, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव का कहना है कि पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है।