प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला, नवम्बर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है जिला परिषद की विशेष बैठक

धौलपुर. सैंपऊ पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल के खिलाफ सोमवार को जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ को दिए 23 सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाने की मांग के बाद जिला परिषद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। नियमों के अनुसार असंतुष्ठ सदस्यों की ओर से पत्र सौंपे जाने के बाद जिला परिषद की बैठक एक माह में बुलानी होती है। सूत्रों के अनुसार आगामी नवम्बर माह के दूसरे सप्ताह में बैठक बुलाई जा सकती है, जिसको लेकर जिला परिषद प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को भी करीब 9 से 10 सदस्य नियुक्ति पत्र के साथ जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और सीईओ से मिले। उक्त प्रक्रिया होने के बाद जिला परिषद प्रशासन तारीख की घोषणा कर सकता है। उधर, सैंपऊ प्रधान दुष्यंत बघेल मंगलवार सुबह धौलपुर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वह बोटिंग के लिए तैयार हैं। कहा कि करीब एक साल के कार्यकाल में उन्होंने सभी सदस्यों की समस्याओं को सुना है और निस्तारण करने का प्रयास किया गया। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए तय संख्या मेें सदस्यों का पत्र मिलने पर पंचायतीराज कानून की धारा 372 के तहत 30 दिन में बैठक आहूत करनी होती है। जिले में इससे पहले साल 2018में बाड़ी पंचायत समिति में भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाई गई थी।