बाड़ी सदर थानाधिकारी पर दुष्कर्म का केस दर्ज, महिला ने जबरन संबंध बनाने के लगाए आरोप

dholpur, बाड़ी. शहर के सदर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए महिला को अपनी आवरू तक की बाजी लगानी पड़ी। महिला ने आरोप लगाया कि थानाधिकारी ने एक साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक से की। एसपी के आदेश के बाद थानाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जानकारी जब ऊपर तक पहुंची तो आईजी ने थानाधिकारी को संस्पेंड कर जांच महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार को सौंपी है।