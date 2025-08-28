Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

बाड़ी सदर थानाधिकारी पर दुष्कर्म का केस दर्ज, महिला ने जबरन संबंध बनाने के लगाए आरोप

शहर के सदर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए महिला को अपनी आवरू तक की बाजी लगानी पड़ी। महिला ने आरोप लगाया कि थानाधिकारी ने एक साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक से की।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 28, 2025

एसपी ने किया लाइन हाजिर तो आईजी ने किया निलंबितमामले की जांच थाना प्रभारी छवि फौजदार को सौंपी

एसपी ने किया लाइन हाजिर तो आईजी ने किया निलंबितमामले की जांच थाना प्रभारी छवि फौजदार को सौंपी

dholpur, बाड़ी. शहर के सदर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए महिला को अपनी आवरू तक की बाजी लगानी पड़ी। महिला ने आरोप लगाया कि थानाधिकारी ने एक साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक से की। एसपी के आदेश के बाद थानाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जानकारी जब ऊपर तक पहुंची तो आईजी ने थानाधिकारी को संस्पेंड कर जांच महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार को सौंपी है।

महिला ने बताया कि वह थाने में एक साल पहले भैंस चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराने आई थी। महिला ने आरोप लगाया कि थानाधिकारी विनोद कुमार ने महिला की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। महिला के फोन नंबर पर थानाधिकारी ने फोन करके उसे सरकारी क्वाटर पर बुलाया और उसके साथ शरीरिक संबंध बनाए और लगातार दुष्कर्म किया।

Published on:

28 Aug 2025 07:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बाड़ी सदर थानाधिकारी पर दुष्कर्म का केस दर्ज, महिला ने जबरन संबंध बनाने के लगाए आरोप

