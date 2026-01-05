5 जनवरी 2026,

सोमवार

धौलपुर

सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, चतुग्र्रही और समर्पित षटतिला एकादशी में मनेगी मकर संक्राति

सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, चतुग्र्रही और समर्पिA rare coincidence is taking place after many years, Makar Sankranti will be celebrated on Chaturgrahi and dedicated Shattila Ekadashत षटतिला एकादशी में मनेगी मकर संक्राति

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 05, 2026

धौलपुर.सुख और समृद्धि का प्रतीक मकर संक्रांति पर इस बार दुर्लभ चतुग्र्रही और भगवान विष्णु को समर्पित षटतिला एकादशी का भी दुर्लभ संयोग सालों बाद बन रहा है। जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। ज्योतिषियों की मानें तो इस दिन पूजा और दान करने कई गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस बार मकर संक्रांति14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी।

भागवताचार्य और ज्योतिषाचार्य योगेश तिवारी ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं जिस कारण सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसी के कारण ही इस दिन को मकर संक्रांति कहा गया है। मकर संक्राति से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों पर लगी रोक भी समाप्त हो जाती है। भागवताचार्य का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन दुर्लभ चतुग्र्रही और भगवान विष्णु को समर्पित षटतिला एकादशी का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है।

षटतिला एकादशी होने से इसका आध्यात्मिक प्रभाव और अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है। इस दौरान स्नान, दान और पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ही ग्रहों की विशेष स्थिति कई राशियों के नए द्वार खोलती है। यह दुर्लभ संयोग कुछ राशि वालों के लिए कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि जातकों को सूर्य देव और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके प्रभाव से करियर, नौकरी, व्यापार और धन में वृद्धि हो सकती हैं।

दान और पुण्य का पर्व संक्रांति

ज्योतिषाचार्य तिवारी ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व दान और पुण्य का पर्व माना गया है। इस दिन हर किसी को पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर पूजा अचर्ना करनी चाहिए। अगर ऐसा न कर सकें तो मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर काले तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए, यदि संभव हो, तो पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके बाद भगवान सूर्य देव की विधिवत पूजा-अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग अर्पित करें और अंत में खिचड़ी का सेवन करें। इस दिन सूर्य की उपासना का भी बहुत महत्व होता है।

शुभ मुहूर्त और पुण्य काल

पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2026 को दोपहर 03:13 बजे सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा।पुण्य काल: 03:13 बजे से 05:45 बजे तक

महापुण्य काल: 03:13 बजे से 04:58 बजे तक

Published on:

05 Jan 2026 06:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, चतुग्र्रही और समर्पित षटतिला एकादशी में मनेगी मकर संक्राति

