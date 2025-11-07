तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवकों को मारी टक्कर

दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। जहां से दोनों घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने हाइवे से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर यातायात चालू कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि 40 वर्षीय विजय बंसल पुत्र सतीश बंसल निवासी मनियां और 25 वर्षीय उमंग गोयल पुत्र अरविन्द गोयल निवासी मनियां स्कूटी से मनियां कस्बे से होते हुए अपने घर जा रहे थे। तभी नेशनल हाइवे 44 पर आगरा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार की टक्कर से स्कूटी घसीटती रही। कार की टक्कर से विजय बंसल और उमंग गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए।