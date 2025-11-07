Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवकों को मारी टक्कर

मनियां थाना इलाके से होकर गुजर रहे एनएच 44 पर फिर सडक़ दुर्घटना देखने को मिली है। जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस दौरान दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 07, 2025

- एनएच 44 की घटना

dholpur. मनियां थाना इलाके से होकर गुजर रहे एनएच 44 पर फिर सडक़ दुर्घटना देखने को मिली है। जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस दौरान दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। जहां से दोनों घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने हाइवे से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर यातायात चालू कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि 40 वर्षीय विजय बंसल पुत्र सतीश बंसल निवासी मनियां और 25 वर्षीय उमंग गोयल पुत्र अरविन्द गोयल निवासी मनियां स्कूटी से मनियां कस्बे से होते हुए अपने घर जा रहे थे। तभी नेशनल हाइवे 44 पर आगरा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार की टक्कर से स्कूटी घसीटती रही। कार की टक्कर से विजय बंसल और उमंग गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 06:27 pm

Published on:

07 Nov 2025 06:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवकों को मारी टक्कर

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्राहक बनकर आई महिला चुरा ले गई ढाई सौ ग्राम की पाजेब

ग्राहक बनकर आई महिला चुरा ले गई ढाई सौ ग्राम की पाजेब A woman posing as a customer stole a 250 gram anklet.
धौलपुर

धौलपुर के मेला मैदान में हादसा: सुबह की चाय पी रहे थे, अचानक ढह गई दीवार, 4 लोग घायल

Dholpur News
धौलपुर

हाइवे पर जांच में जुटी4 टीमें, तेज रफ्तार पर कस रहे लगाम

हाइवे पर जांच में जुटी4 टीमें, तेज रफ्तार पर कस रहे लगाम Four teams are investigating the highway, cracking down on speeding.
धौलपुर

अनियंत्रित होकर टे्रक्टर ट्रॉली, 1 की मौत 3 घायल

अनियंत्रित होकर टे्रक्टर ट्रॉली, 1 की मौत 3 घायल Tractor trolley goes out of control, 1 dead, 3 injured
धौलपुर

गंदगी उगलते चेम्बर…और मुसीबत में घिरी जिंदगियां

गंदगी उगलते चेम्बर...और मुसीबत में घिरी जिंदगियां Chambers spewing filth...and lives in trouble
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.