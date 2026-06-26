Dholpur: रीझौनी के जंगल में टाइगर ट्रैकिंग करते बाघ मित्र पर बाघिन ने किया हमला

रेंजर देवेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को धौलपुर करौली टाइगर अभ्यारण्य के बफर जोन में स्थित भेड़े की नाले के पास बाघ मित्र राजवीर मीणा अपने साथी सोनू मीणा के साथ जंगल में टाइगर ट्रेकिंग के दौरान कैमरा ट्रैप की जांच कर रहे थे। तभी पास में झाडियों में छिपी बाघिन टी-117 ने अचानक राजवीर पर हमला बोल दिया। हमले में उनके हाथ और जांघ पर नाखूनों से चोटें आईं है। बाघ मित्र पर हमला करते ही साथी द्वारा हल्ला मचाने से बाघिन भयभीत होकर जंगल की तरफ भाग गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल राजवीर मीणा को सरमथुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि राजवीर मीणा की हालत खतरे से बाहर है और कोई गंभीर चोट नहीं है। एहतियात के तौर पर धौलपुर के डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अग्रिम इलाज के लिए भेजा गया है। वन विभाग ने टाइग्रेस की निगरानी में टीम लगा दी गई है।