Dholpur: मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई अन्नदाता की चिंता

मानसून के धीमे पडऩे और अनियमित बारिश के कारण खरीफ फसलों बाजरा, तिली, सोयाबीन, मूंग और उड़द की बुवाई में हो रही देरी से किसान निराश और चिंतित हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसल बुवाई के लिए खेतों को तैयार कर चुके हैं और कई जगह तो किसानों ने खेतों में बुवाई भी कर दी, अब जब बारिश नहीं होने के कारण किसानों की नजर आसमान की ओर ही लगी है। तो वहीं जहां किसानों ने बुवाई कर दी है, वहां गर्मी के कारण बीज के भी खराब होने की संभावना बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से बारिश कम होने की संभावना है इससे किसान और परेशान हैं। अलनीनो के चलते कई क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है, हालांकि किसानों को उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं।