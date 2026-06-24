रिश्वत की रकम गिनते कैमरे में कैद हुए धौलपुर के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह, वीडियो वायरल होने के बाद गिरी गाज

हालांकि, इस मामले में गुमान सिंह सैनी का कहना है कि वायरल वीडियो फर्जी है और गलत आरोप हैं। उक्त मामले में एफआइआर कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया है। फर्म दबाव बनाकर भुगतान करवाने चाह रही थी, जिस पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। इधर, धौलपुर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी का कहना है कि कथित तौर पर वीडियो वायरल होने के बाद कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी से चार्ज लेकर मनियां ईओ को आयुक्त का चार्ज दिया है। पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। नगर परिषद कार्मिकों ने भी एक फर्म प्रतिनिधि की कार्यशैली को लेकर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिसकी जांच जारी है।