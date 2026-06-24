Dholpur: रिंग रोड पर संकेतक चिन्हों के अभाव में आए दिन हो रहे हादसे

गौरतलब रहे कि सैंपऊ और बसई नवाब में जाम की समस्या को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में तत्कालीन विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने सरकार को उक्त समस्या पर ध्यान दिलाया। जिस पर बाद में इलाके में जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए रिंग रोड का निर्माण हुआ, जिससे समस्या तो सुलझी लेकिन निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक तय मापदंड पर ध्यान नहीं दिया। जिम्मेदार विभाग की ओर से यहां रिंग रोड पर पर्याप्त संकेतक बोर्ड नहीं लगाए गए और न ही सर्कल को हादसे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। जिसके चलते आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।