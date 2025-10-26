इंजीनियरिंग का नायाब नमूना… नाले के ऊपर नाला, पानी अवरुद्ध

- पीएचईडी लाइन लीकेज होने पर सामने आया मामला
- एनएच 11बी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नाला सफाई और दुरुस्त कराने के निर्देश
- शहर में गुलाब बाग चौराहे का मामला
धौलपुर. दीपावली से पहले करीब एक माह तक शहरवासी गुलाब बाग चौराहे के पास हुए जलभराव और फिर मरम्मत कार्य के चलते हुई अव्यवस्था से लगातार जूझते रहे। हालांकि, पीएचईडी विभाग ने लगातार कार्य कर मैन पेयजल लाइन से हो रहे लीकेज की समस्या को दूर कर दिया। लीकेज की तलाश में खास बात ये सामने आई कि देश में सडक़ों का विशाल नेटवर्क बिछाने वाली एजेंसी एनएचएआई ने चौराहे पर नाले निर्माण को लेकर लापरवाही दिखाई। यहां चौराहे पर पहले एनएच 44 एजेंसी की ओर से भूमिगत नाला गया। इसके बाद एनएच 11बी ने भी उसी नाले के ऊपर दूसरा नाला बना दिया। पीएचईडी की लाइन लीकेज हुई तो गंदा पानी साइड के प्वाइंट से निकलने पर इस इंजीनियरिंग के कारनामे का मालूम हुआ। प्रशासन को जानकारी होने पर जिला कलक्टर ने एजेंसी के अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए नालों की सफाई के निेर्देश दिए। हालांकि, पीएचईडी ने कार्य कर दिया लेकिन अभी तक एनएच 11बी की तरफ से नालों की सफाई कार्य शुरू नहीं हुआ है। जबकि जिला कलक्टर ने हाइवे के पीडी को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं।
पेट्रोल पंप आ रहा नाला, दूसरा जगदीश तिराहे से
शहर के व्यस्त चौराहे से एनएच 44 गुजर रहा है। ट्रेफिक सुधार को लेकर यहां एनएचएआई ने फ्लाईओवर बना दिया। जिस पर एनएच 44 एजेंसी सर्विस लेन के दोनों तरफ बरसाती पानी निकासी के लिए नाले बना दिए। उधर, बाद में इसी चौराहे से आगे से गुजर रहे एनएच 11बी ने भी सडक़ निर्माण कार्य के दौरान दोनों तरफ जल निकासी को लेकर नाला बना दिए। यहां चौराहे पर एनएच 11 ने पहले से बने नाले के ऊपर ही दूसरा नाला बना दिया। अब हुआ ये कि नाला बनने से नीचे के नाले की सफाई नहीं हो पाई और सिल्ट जमन से अव्यव्यस्था हो गई। साथ ही जगदीश तिराहे से 220 केवी विद्युत स्टेशन की तरफ जा रही रोड किनारे आधे-अधरे नाले बनाकर छोड़ दिए जो अभी तक कनेक्ट नहीं हैं।
गंदगी से अटे पड़े नाले, सफाई की नहीं व्यवस्था
दोनों एजेंसियों के नालों की सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से बरसात के सीजन के दौरान सर्विस लेन से लोगों का निकलना मुश्किल होता है। यहां चौराहे के पास वर्तमान में भी नालों की सफाई नहीं हो पाई है। कचरा नालों में भरा पड़ा है। एजेंसी सफाई के लिए नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराती हैं जबकि परिषद एनएचएआई के नाले होने से साफ कराने से कतराते हैं। नतीजा पानी निकासी बंद रहती है और बरसात के दौरान सडक़ पर जलभराव रहता है।
नहीं मिला लीकेज, दूसरी लाइन डालीउधर, पीएचईडी को चौराहे के पास हुए लाइन में लीकेज काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला। इंजीनियरों का कहना है कि लीकेज मैन लाइन में है लेकिन उसके ऊपर सीमेँट पाइप कवर्ड होने से समस्या आ रही है। जिस पर पुरानी लाइन को बंद कर नई लाइन बिछा पेयजल सप्लाई शुरू कर दी।
- पानी की लीकेज पाइप लाइन को दुरुस्त कर दिया है। जल्द मरम्मत करा दी जाएगी। गिट्टी थोड़ा दबने के बाद सर्विस लेन वाले हिस्से में रिपेयरिंग कर दी जाएगी।
- प्रताप सिंह, सहायक अभियंता शहर, पीएईएचडी
- एनएचएचआई अधिकारियों को नाले सफाई के निर्देश दे रखे हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्से को सही करने के लिए भी कहा है।
- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर धौलपुर
