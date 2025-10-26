इंजीनियरिंग का नायाब नमूना… नाले के ऊपर नाला, पानी अवरुद्ध

धौलपुर. दीपावली से पहले करीब एक माह तक शहरवासी गुलाब बाग चौराहे के पास हुए जलभराव और फिर मरम्मत कार्य के चलते हुई अव्यवस्था से लगातार जूझते रहे। हालांकि, पीएचईडी विभाग ने लगातार कार्य कर मैन पेयजल लाइन से हो रहे लीकेज की समस्या को दूर कर दिया। लीकेज की तलाश में खास बात ये सामने आई कि देश में सडक़ों का विशाल नेटवर्क बिछाने वाली एजेंसी एनएचएआई ने चौराहे पर नाले निर्माण को लेकर लापरवाही दिखाई। यहां चौराहे पर पहले एनएच 44 एजेंसी की ओर से भूमिगत नाला गया। इसके बाद एनएच 11बी ने भी उसी नाले के ऊपर दूसरा नाला बना दिया। पीएचईडी की लाइन लीकेज हुई तो गंदा पानी साइड के प्वाइंट से निकलने पर इस इंजीनियरिंग के कारनामे का मालूम हुआ। प्रशासन को जानकारी होने पर जिला कलक्टर ने एजेंसी के अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए नालों की सफाई के निेर्देश दिए। हालांकि, पीएचईडी ने कार्य कर दिया लेकिन अभी तक एनएच 11बी की तरफ से नालों की सफाई कार्य शुरू नहीं हुआ है। जबकि जिला कलक्टर ने हाइवे के पीडी को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं।