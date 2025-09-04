Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

कोल्डड्रिंक लेकर जा रहे युवक को मारी गोली, घायल

बाड़ी कोतवाली अंतर्गत बाइपास स्थित कप्तान ढाबे के पास एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें युवक लवकुश गुर्जर (22) के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक कार रोक ढाबे से कोल्डड्रिंक लेकर बहन के पास जा रहा था।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 04, 2025

कोल्डड्रिंक लेकर जा रहे युवक को मारी गोली, घायल A young man carrying a cold drink was shot and injured

- चेन छीनी और कार में से नकदी निकाल कर भागे हमलावर

- बाड़ी बाइपास पर कप्तान ढाबे के पास की घटना

धौलपुर. बाड़ी कोतवाली अंतर्गत बाइपास स्थित कप्तान ढाबे के पास एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें युवक लवकुश गुर्जर (22) के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक कार रोक ढाबे से कोल्डड्रिंक लेकर बहन के पास जा रहा था। घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। युवक को हायर सेंटर रैफर किया है। प्रारम्भिक जांच में घटना की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। युवक ने कुछ लोगों को नामजद भी किया है।

घायल युवक लवकुश पुत्र रामेश्वर निवासी पगुली ने बताया कि वह कार से बहन के घर जा रहा था। बाड़ी बाइपास स्थित कप्तान ढाबे के पास वह कोल्डड्रिंक लेने के लिए उतरा। कोल्डड्रिंक लेकर आते समय करीब आधा दर्जन युवकों ने उसे घेर लिया और पहले चेन खींचने की कोशिश की। विरोध करते पर मारपीट की। आरोप है कि फिर इन्होंने फायरिंग की, जिसमें गोली उसके जांघ के पास लगने से वह घायल हो गया। इसके बाद इन्होंने सोने की चेन और कार में रखी नकदी निकाल कर भाग गए। युवक ने अस्पताल में घटना में शामिल कुछ युवकों को नामजद किया है। वारदात के बाद पुलिस ने घटना में शामिल नामजद आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 06:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / कोल्डड्रिंक लेकर जा रहे युवक को मारी गोली, घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट