कोल्डड्रिंक लेकर जा रहे युवक को मारी गोली, घायल

घायल युवक लवकुश पुत्र रामेश्वर निवासी पगुली ने बताया कि वह कार से बहन के घर जा रहा था। बाड़ी बाइपास स्थित कप्तान ढाबे के पास वह कोल्डड्रिंक लेने के लिए उतरा। कोल्डड्रिंक लेकर आते समय करीब आधा दर्जन युवकों ने उसे घेर लिया और पहले चेन खींचने की कोशिश की। विरोध करते पर मारपीट की। आरोप है कि फिर इन्होंने फायरिंग की, जिसमें गोली उसके जांघ के पास लगने से वह घायल हो गया। इसके बाद इन्होंने सोने की चेन और कार में रखी नकदी निकाल कर भाग गए। युवक ने अस्पताल में घटना में शामिल कुछ युवकों को नामजद किया है। वारदात के बाद पुलिस ने घटना में शामिल नामजद आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।