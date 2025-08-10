दस कार्टून अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार

dholpur. जिला विशेष टीम (डीएसटी) और मनियां थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जलालपुर रोड उदई का पुरा मोड़ के पास एक युवक को 12 कार्टून अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसमें से दो कार्टून खाली पाए गए।
डीएसटी प्रभारी प्रेमसिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर जलालपुर रोड पर खड़ा है और उसे किसी को सौंपने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही उन्होंने सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) मोहनलाल को कार्रवाई के निर्देश दिए। एएसआई मोहनलाल ने तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर संदिग्ध युवक मौके से भागने की कोशिश करने लगाए लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा कर उसे दबोच लिया।
12 कार्टून में मिली शराब और बीयर
पकड़े गए आरोपी की पहचान अविनाश पुत्र होतम सिंह के रूप में हुई है, जो ग्राम उदई का पुरा थाना मनियां का निवासी है। पुलिस को उसके पास से कुल 12 कार्टून अवैध शराब के बरामद हुए हैं। जिनमें 7 कार्टून में देशी शराब की बोतलें और 3 कार्टून में बीयर की बोतलें भरी हुई थीं। शेष 2 कार्टून खाली पाए गए या जांचाधीन है।
पुलिस ने मौके पर ही बरामद शराब को जब्त कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर मनियां थाना ले जाया गया है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब की तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार निगरानी रखी जा रही है।