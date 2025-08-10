दस कार्टून अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार

डीएसटी प्रभारी प्रेमसिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर जलालपुर रोड पर खड़ा है और उसे किसी को सौंपने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही उन्होंने सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) मोहनलाल को कार्रवाई के निर्देश दिए। एएसआई मोहनलाल ने तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर संदिग्ध युवक मौके से भागने की कोशिश करने लगाए लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा कर उसे दबोच लिया।