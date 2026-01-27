मौसम की करवट: माघ माह में सावन-भादौ जैसी झड़ी

मावठ के रूप में धौलपुर में बरसा 25एमएम पानी, अन्नदाता खुश
ठण्डी हवा और पानी से सर्दी का कमबैक, तापमान5 डिग्री गिरा
धौलपुर. मौसम ने करवट क्या बदली...माघ माह को सावन-भादौ बना दिया। सर्दी के मौसम में मावठ के रूप में धौलपुर की धरा पर गिरी २५ एमएम पानी की बूंदें ने जहां फिर सर्दी को कमबैक का मौका दिया वहीं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल लहलहा उठी। बारिश का असर पूरे धौलपुर जिले में देखा गया। इस दौरान धौलपुर शहर में २५ एमएम बारिश दर्ज की गई।
मंगलवार को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य सहित जिले भर में भी देखने को मिला। हालांकि सुबह-सुबह मौसम साफ होने के बाद अचानक आए बदलों ने सुबह 8.30 पर अपनी उपस्थिति बारिश के रूप में दर्ज करा दी और देखते ही देखते शीतलहर के साध छाई धुंध ने लोगों में सिहरन पैदा कर दी। दिन भर चले बारिश के दौर के कारण तापमान भी नीचे आ गिरा। सोमवार को जहां न्यूनतम तापमान15 डिग्री था जो 5डिग्री गिकर 10 पर आ पहुंचा और अधिकतम तापमान में भी २ डिग्री गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बारिश, ठण्डी हवा और गिरते तापमान के कॉकटेल के कारण एक बार फिर सर्दी को कमबैक का मौका मिल गया। लोग दिन भर घरों में कैद रहे, कई जगह फिर अलाव पर तापते लोग देखे गए।
