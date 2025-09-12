रात्रि में युवक ने मचाया उत्पात, तीन वाहनों के शीशे तोड़े

- कोतवाली पुलिस ने आरोपित को लिया हिरासत में
धौलपुर. कोतवाली थाना अंतर्गत भामतीपुरा मोहल्ला स्थित चर्च के पास देर रात एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत युवक ने हंगामा कर दिया। उक्त युवक ने यहां चर्च के पास सडक़ किनारे खड़ी तीन कारों और एक पिकअप वाहन पर पत्थर फेंके, जिससे गाडिय़ों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। रात में हुई अचानक हुई घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर कोवताली पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवक को हिरासत में लिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय जैसे ही शोर शराबे की आई तो वह मौके पर पहुंचे। यहां पर एक युवक हंगामा कर रहा था, जिसे शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन वह उल्टा अन्य लोगों पर गुस्सा हो गया और पास खड़े लोगों पर पत्थर फेंकने लगा। जिससे लोग घबरा गए। पत्थर फेंकने से कुछ लोगों को मामूली चोट भी पहुंची। वहीं, गाडिय़ों को भी नुकसान हुआ है। रात्रि में हंगामे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात पर काबू में लिया। बाद में लोगों ने उत्पात मचा रहे लोग को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई।