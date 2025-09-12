रात्रि में युवक ने मचाया उत्पात, तीन वाहनों के शीशे तोड़े

स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय जैसे ही शोर शराबे की आई तो वह मौके पर पहुंचे। यहां पर एक युवक हंगामा कर रहा था, जिसे शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन वह उल्टा अन्य लोगों पर गुस्सा हो गया और पास खड़े लोगों पर पत्थर फेंकने लगा। जिससे लोग घबरा गए। पत्थर फेंकने से कुछ लोगों को मामूली चोट भी पहुंची। वहीं, गाडिय़ों को भी नुकसान हुआ है। रात्रि में हंगामे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात पर काबू में लिया। बाद में लोगों ने उत्पात मचा रहे लोग को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई।