कांस्टेबल के बाद अब थाना प्रभारी दिहौली पर गाज, लाइन भेजा

dholpur. दिहोली थाने की कार्यप्रणाली ने पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए। आमजन के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या थाने से सिर्फ एक कांस्टेबल की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह बेहद संवेदनशील मामले के आरोपी को कस्टडी के बीच जमानत की कह कर ले पंजीयन कार्यालय ले जाए और उसकी दो करोड़ 70 लाख बुक वेल्यू की संपत्तियों की रजिस्ट्री जबरन अन्य लोगों के नाम करवा दे। उक्त प्रकरण को लेकर पत्रिका ने 25 जनवरी के अंक में ‘पुलिस बनी वसूली एजेंट, कस्टडी में ही करवा दी रजिस्ट्री’ की खबर प्रकाशित होने पर महकमे में हडक़ंप मच गया। उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचने पर रविवार देर शाम पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने दिहौली थाना प्रभारी छवि फौजदार को पुलिस लाइन कर दिया। प्रकरण में एक कांस्टेबल को पहले ही निलम्बित किया जा चुका है। प्रकरण की संवेदनशीलता को लेकर जांच मनियां सीओ से लेकर सीओ एसटीएससी सेल को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार इस घटनाक्रम में थाने के एक-दो और पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी अलग से ठगी के आरोपित की संपत्तियों की जांच कर रहे हैं।