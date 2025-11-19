मौतों के बाद सिस्टम शांत… निकल रहे बिना नम्बरी डंपर

- एमपी बॉर्डर से घुसने के 28 किमी राजस्थान में होकर आसानी से निकल रहे गिट्टी व डस्ट लदे डंपर
- पुलिस की एक चौकी 4 थाने और परिवहन विभाग की निगरानी भी फेल
धौलपुर. जिले में मनियां थाने के सामने तेज रफ्तार डंपर के बाइक सवार तीन जनों को कुचलने के हादसे को अभी दो हफ्ते हुए है लेकिन इन बिना नम्बरी डंपर समेत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। मध्यप्रदेश की तरफ से खनिज सामग्री लदे यह डंपर, ट्रक व टे्रलर राजस्थान सीमा में प्रवेश कर दन-दनाते हुए उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में प्रवेश कर जाते हैं। करीब 28.5 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से यह निकलते हैं लेकिन इसके बाद भी पुलिस और परिवहन विभाग नियमों को ठेंगा दिखा रहे इन वाहनों पर रोक नहीं लगा पाए हैं। बता दें कि जिले में सडक़ हादसों में अक्टूबर तक करीब 180 लोग जान गवा चुके हैं। परिवहन विभाग अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान बिना नम्बरी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी जारी रहेगी।
रजिस्ट्रेशन नम्बरों पर किया पेंट
मध्यप्रदेश सीमा की तरफ से राजस्थान में घुस रहे खनिज सामग्री लदे बड़ी संख्या में वाहनों पर नम्बर प्लेट नहीं है। किसी पर है तो उसने केवल स्टेट कोड लिखा और मुख्य रजिस्ट्रेशन नम्बर पर पेंट करवा दिया है। वहीं, कुछ लोगों ने नम्बर प्लेट को कपड़ा इत्यादि डाल कर ढक दिया है। ये बिना नम्बर वाहनों चौबीस घंटे हाइवे से निकलते हैं और शाम के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है।
बॉर्डर टू बॉर्डर नाकाबंदी...
फिर भी फुर्रजिले की भूगौेलिग स्थिति और अंतरराज्जीय बॉर्डर के चलते पुलिस अधीक्षक ने यहां सागरपाडा एमपी और बरैठा यूपी बॉर्डर पर विशेष नाकाबंदी शुरू करवाई है। लेकिन इसके बाद भी यह बिना नम्बरी भारी पुलिस की नाक के नीचे से होकर आसानी से निकल जाते हैं। साथ ही परिवहन विभाग का उडऩ दस्ते भी इन्हें देखते रह जाते हैं। परिवहन विभाग के एक निरीक्षक ने माना कि यह नियम विरुद्ध है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन नम्बर प्लेट टैम्परिंग के सवाल पर वह चुप्पी साध लेते हैं।
अभियान में काटे डंपरों के चालान
प्रदेश में भीषण सडक़ों हादसों के बाद राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सडक़ सुरक्षा अभियान शुरू किया, जो 18 नवम्बर को समाप्त हो गया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने नियमों की पालना के लिए जागरुकता लाने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान हाइवे समेत अन्य मार्गों पर परिवहन विभाग ने रविवार तक करीब 92 डंपरों के चालान काटे। अभियान में साथ ही अन्य बिना नम्बरी वाहनों के 172 के चालान काटे हैं। जबकि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक बिना नम्बर प्लेट के 1131 चालान काटे और जनवरी से अक्टूबर तक उल्लंघन पर 1605 जब्त किए।
- बिना नम्बर से जो भी वाहन निकलते हैं, जांच के दौरान उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। डंपर भी शामिल हैं।
- अशोक सिंह, चौकी प्रभारी सागरपाडा धौलपुर
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाती है। ट्रेफिक पुलिस शहर समेत प्वाइंटों पर कार्रवाई कर रही है। अभियान के दौरान काफी कार्रवाई की गई हैं।
- बलविंदर सिंह, टीआई शहर धौलपुर
- पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है, बिना नम्बर, रांग साइड और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ। फिर भी इन वाहनों पर और सख्ती की जाएगी।
- राजेश शर्मा, सीओ मनियां
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग