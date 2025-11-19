मौतों के बाद सिस्टम शांत… निकल रहे बिना नम्बरी डंपर

धौलपुर. जिले में मनियां थाने के सामने तेज रफ्तार डंपर के बाइक सवार तीन जनों को कुचलने के हादसे को अभी दो हफ्ते हुए है लेकिन इन बिना नम्बरी डंपर समेत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। मध्यप्रदेश की तरफ से खनिज सामग्री लदे यह डंपर, ट्रक व टे्रलर राजस्थान सीमा में प्रवेश कर दन-दनाते हुए उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में प्रवेश कर जाते हैं। करीब 28.5 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से यह निकलते हैं लेकिन इसके बाद भी पुलिस और परिवहन विभाग नियमों को ठेंगा दिखा रहे इन वाहनों पर रोक नहीं लगा पाए हैं। बता दें कि जिले में सडक़ हादसों में अक्टूबर तक करीब 180 लोग जान गवा चुके हैं। परिवहन विभाग अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान बिना नम्बरी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी जारी रहेगी।