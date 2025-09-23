धूमधाम के साथ निकली अग्रसेन महाराज की शोभायात्रा

- शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत
धौलपुर. शहर में अग्रसेन जयंती महोत्सव पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शोभायात्रा का शुभारंभ पुराना शहर स्थित महात्मा नंद की बगीची से हुआ। जहां प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राधेश्याम गर्ग एवं जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया।
शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली। इसमें शामिल सजीव झांकियां, बैंड-बाजे, रथों पर विराजमान महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियांऔर समाज के युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभायात्रा यात्रा पुराने शहर से फदी चौराहा, हरदेव नगर, जगन टॉकीज, पुराना डाकखाना चौराहा, हनुमान तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, संतर रोड, बजरिया से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंचकर संपन्न हुई।
स्टेशन रोड पर हुई सजावट
शोभायात्रा के दौरान समाज के लोगों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। महिलाओं और बच्चों की भागीदारी भी विशेष रूप से देखने को मिली। वहीं, शहर में लाल बाजार, पुराना डाकघर और स्टेशन रोड धर्मशाला तक भव्य सजावट की गई। धर्मशाला पहुंचने पर समाजजनों के लिए स्वागत कार्यक्रम और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की विभिन्न इकाइयों, युवा मंडल, महिला समिति और अन्य स्वयंसेवकों का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान शहर भर में धार्मिक और सामाजिक एकता का अदभुत दृश्य देखने को मिला। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से सामाजिक समरसता, एकता और महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के प्रति नई पीढ़ी में जागरूकता पैदा होती है।