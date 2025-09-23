धूमधाम के साथ निकली अग्रसेन महाराज की शोभायात्रा

शोभायात्रा के दौरान समाज के लोगों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। महिलाओं और बच्चों की भागीदारी भी विशेष रूप से देखने को मिली। वहीं, शहर में लाल बाजार, पुराना डाकघर और स्टेशन रोड धर्मशाला तक भव्य सजावट की गई। धर्मशाला पहुंचने पर समाजजनों के लिए स्वागत कार्यक्रम और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की विभिन्न इकाइयों, युवा मंडल, महिला समिति और अन्य स्वयंसेवकों का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान शहर भर में धार्मिक और सामाजिक एकता का अदभुत दृश्य देखने को मिला। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से सामाजिक समरसता, एकता और महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के प्रति नई पीढ़ी में जागरूकता पैदा होती है।