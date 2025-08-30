जिला अस्पताल में एयरकंडीशनर खराब, मरीज बेहाल

100 करोड़ की लागत से तैयार किया गया भव्य जिला अस्पताल में मरीजों की हर सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। जिसमें मरीजों के बैठने से लेकर अस्पताल परिषर सहित मेडिकल वार्ड और आईसीयू में एयरकंडीशनर की सुविधा दी गई थी, लेकिन पिछले १५ दिनों से एयरकंडीशन खराब होने के कारण यह एसी डस्ट शोपोस बने हैं। जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों सहित अन्य आने वाले मरीजों का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। मेल और फीमेल मेडिकल वार्डों में फिर भी छत के लगे पंखों से मरीजों को राहत मिल रही है, लेकिन आईसीयू वार्डों में भर्ती मरीजों का हाल बेहाल है। क्योंकि यहां दीवाल वाले पंखे लगे होने से यह गर्मी से राहत दिलाने में नाकाफी हैं। हालत यह है कि मरीजों के परिजनों ने घर से स्टैण्ड वाले पंखे लाकर लगा रखे हैं। आईसीयू के दोनों वार्डों में अभी 20 मरीज भर्ती हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 1400 से लेकर 1600 मरीज अपना इलाज कराने दूर दराज के क्षेत्रों से यहां पहुंचते हैं। जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामि होते हैं।