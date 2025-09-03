Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार 

फाइनेंस कर्मी में धौलपुर में मैनेजर का कार्य देखता है। गत 14 को वह ब्रांच ऑफिस से गांव लुहारी, कासिमपुर और बहादुरपुर में विभिन्न जगहों पर सेंटर मीटिंग कर दोपहर में बहवलपुर जा रहा था। रास्ते में चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोक लिया। उसे धमका बैग और छीन लिया। जिसमें1.90 लाख रुपए, टेबलेट, चार्जर इत्यादि रखे हुए थे। जिसे वह लूट कर भाग गए।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 03, 2025

फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार Another accused arrested in case of robbery of finance employee

धौलपुर. सदर थाना पुलिस ने गत दिनों फाइनेंस कर्मी से हुई लूट मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि गत 14 अगस्त को अलवर के थानागाजी तहसील आगर निवासी महेन्द्र चंद्र गुर्जर पुत्र भैरू सहाय गुर्जर ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि वह एक फाइनेंस कर्मी में धौलपुर में मैनेजर का कार्य देखता है। गत 14 को वह ब्रांच ऑफिस से गांव लुहारी, कासिमपुर और बहादुरपुर में विभिन्न जगहों पर सेंटर मीटिंग कर दोपहर में बहवलपुर जा रहा था। रास्ते में चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोक लिया। उसे धमका बैग और छीन लिया। जिसमें1.90 लाख रुपए, टेबलेट, चार्जर इत्यादि रखे हुए थे। जिसे वह लूट कर भाग गए।

पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपित रामकुमार पुत्र माताप्रसाद लोधा निवासी बहादुरपुर थाना सदर को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व प्रकरण में एक और आरोपित सोनी उर्फ अजय ठाकुर निवासी बरहेमोरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने5 हजार रुपए व लूटे टेबलेट को बरामद कर चुकी है। जबकि अन्य की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 07:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट