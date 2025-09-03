फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार 

धौलपुर. सदर थाना पुलिस ने गत दिनों फाइनेंस कर्मी से हुई लूट मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि गत 14 अगस्त को अलवर के थानागाजी तहसील आगर निवासी महेन्द्र चंद्र गुर्जर पुत्र भैरू सहाय गुर्जर ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि वह एक फाइनेंस कर्मी में धौलपुर में मैनेजर का कार्य देखता है। गत 14 को वह ब्रांच ऑफिस से गांव लुहारी, कासिमपुर और बहादुरपुर में विभिन्न जगहों पर सेंटर मीटिंग कर दोपहर में बहवलपुर जा रहा था। रास्ते में चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोक लिया। उसे धमका बैग और छीन लिया। जिसमें1.90 लाख रुपए, टेबलेट, चार्जर इत्यादि रखे हुए थे। जिसे वह लूट कर भाग गए।