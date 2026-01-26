26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

जिले में यहां ढाई करोड़ से बनेगी एप्रोच सडक़ें, ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त

सानिवि ने टेंडर प्रक्रिया की शुरू, छह माह में सुधरेंगी शहर की सडक़ें dholpur, सरमथुरा कस्बा की एप्रोच सडक़ों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। जिसके लिए ढाई करोड़ की राशि खर्च कर सडक़ व ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। सानिवि ने शहर की बाड़ी व करौली रोड की एप्रोच सडक़ का [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 26, 2026

जिले में यहां ढाई करोड़ से बनेगी एप्रोच सडक़ें, ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त Approach roads will be constructed here in the district at a cost of Rs 2.5 crore, drainage system will be improved

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 31;

सानिवि ने टेंडर प्रक्रिया की शुरू, छह माह में सुधरेंगी शहर की सडक़ें

dholpur, सरमथुरा कस्बा की एप्रोच सडक़ों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। जिसके लिए ढाई करोड़ की राशि खर्च कर सडक़ व ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। सानिवि ने शहर की बाड़ी व करौली रोड की एप्रोच सडक़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जिसे सरकार के स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। विभाग ने वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।

सानिवि के एइएन शिवकुमार शर्मा ने बताया कि शहर में ढाई करोड़ की लागत से डौमई मोड से हाइवे तथा सोनेगुर्जा मोड से हाइवे तक एप्रोच सडक़ व पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम के सुधारने की कवायद की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोने गुर्जा मोड से हाइवे तक 700 मीटर डामरीकरण किया जाएगा। वहीं जलभराव की आशंका प्रतीत होने पर सीसी सडक़ बनाई जाएगी। इसी प्रकार डौमई मोड से हाइवे तक 500 मीटर सीसी सडक़ का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सडक़ निर्माण के साथ पानी निकासी के लिए प्रबंध किया जाएगा। जिससे शहर के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार आएगा। एइएन ने बताया कि 15 फरवरी तक टेंडर प्रक्रिया को पूरी करने के बाद छह माह में सडक़ को सुधारने का निर्णय किया है। इस सडक़ को सुधरने के बाद शहर की सभी एप्रोच सडक़ दुरुस्त हो जाएंगी वहीं आवागमन सुगम बन सकेगा। सडक़ों के दुरुस्त होने के बाद आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है।

ड्रेनेज सिस्टम बिगडऩे से सडक़ों की हालत खराब

कस्बा में गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। पानी की निकासी के लिए सानिवि ने बाड़ी बस स्टैंड, झिरी मोड व मोठियापुरा मोड पर प्रोपर व्यवस्था करते हुए पाइप डाले गए हैं। फिर भी पालिका ने नालियों का निर्माण नहीं कराया। जिसके कारण सडक़ों पर जलभराव व फिसलन से लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया है। शहर के लोगों ने पालिका प्रशासन से ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की गुहार लगाई है।

स्ट्रीट लाइटें हुईं शुरू, अंधेरे से मिली निजात

कस्बा में सडक़ों का सौन्दर्यीकरण व सडक़ों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने दोनो बाइपास रोड पर करीब 50 लाख की राशि खर्च कर स्ट्रीट लाइट एवं पटरी का निर्माण कराकर रोशनी व राहगीरों के लिए आवागमन की बेहतर सुविधा मुहैया कराई है। पालिका प्रशासन ने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को शुरू कर लोगों को सुविधा मुहैया कराई गई जिससे योजना का लाभ लोगों को मिलने लगा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जिले में यहां ढाई करोड़ से बनेगी एप्रोच सडक़ें, ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यह कैसी देशभक्ति… 5 साल से शहीदों को सम्मान का इंतजार

यह कैसी देशभक्ति... 5 साल से शहीदों को सम्मान का इंतजार What kind of patriotism is this... martyrs have been waiting for respect for 5 years
धौलपुर

कांस्टेबल के बाद अब थाना प्रभारी दिहौली पर गाज, लाइन भेजा

कांस्टेबल के बाद अब थाना प्रभारी दिहौली पर गाज, लाइन भेजा After the constable, now the station in-charge of Dihauli is in trouble and sent to the line
धौलपुर

जनगणना दो फेज में, 16 मई से शुरुआत, पहले गिनेंगे मकान

जनगणना दो फेज में, 16 मई से शुरुआत, पहले गिनेंगे मकान The census will be conducted in two phases, starting May 16, with houses being counted first
धौलपुर

बजट में पर्याप्त फंड नहीं मिलने से धौलपुर-गंगापुरसिटी परियोजना अधर में

बजट में पर्याप्त फंड नहीं मिलने से धौलपुर-गंगापुरसिटी परियोजना अधर में Dholpur-Gangapur City project in limbo due to lack of adequate funds in the budget
धौलपुर

हादसे रोकने को डिवाइडर पर लगाए पिलर तोड़े, फिर से समस्या

हादसे रोकने को डिवाइडर पर लगाए पिलर तोड़े, फिर से समस्या To prevent accidents, the pillars on the divider were broken, but the problem arose again
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.