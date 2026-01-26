जिले में यहां ढाई करोड़ से बनेगी एप्रोच सडक़ें, ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त

सानिवि के एइएन शिवकुमार शर्मा ने बताया कि शहर में ढाई करोड़ की लागत से डौमई मोड से हाइवे तथा सोनेगुर्जा मोड से हाइवे तक एप्रोच सडक़ व पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम के सुधारने की कवायद की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोने गुर्जा मोड से हाइवे तक 700 मीटर डामरीकरण किया जाएगा। वहीं जलभराव की आशंका प्रतीत होने पर सीसी सडक़ बनाई जाएगी। इसी प्रकार डौमई मोड से हाइवे तक 500 मीटर सीसी सडक़ का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सडक़ निर्माण के साथ पानी निकासी के लिए प्रबंध किया जाएगा। जिससे शहर के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार आएगा। एइएन ने बताया कि 15 फरवरी तक टेंडर प्रक्रिया को पूरी करने के बाद छह माह में सडक़ को सुधारने का निर्णय किया है। इस सडक़ को सुधरने के बाद शहर की सभी एप्रोच सडक़ दुरुस्त हो जाएंगी वहीं आवागमन सुगम बन सकेगा। सडक़ों के दुरुस्त होने के बाद आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है।