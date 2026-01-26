जिले में यहां ढाई करोड़ से बनेगी एप्रोच सडक़ें, ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 31;
सानिवि ने टेंडर प्रक्रिया की शुरू, छह माह में सुधरेंगी शहर की सडक़ें
dholpur, सरमथुरा कस्बा की एप्रोच सडक़ों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। जिसके लिए ढाई करोड़ की राशि खर्च कर सडक़ व ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। सानिवि ने शहर की बाड़ी व करौली रोड की एप्रोच सडक़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जिसे सरकार के स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। विभाग ने वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।
सानिवि के एइएन शिवकुमार शर्मा ने बताया कि शहर में ढाई करोड़ की लागत से डौमई मोड से हाइवे तथा सोनेगुर्जा मोड से हाइवे तक एप्रोच सडक़ व पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम के सुधारने की कवायद की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोने गुर्जा मोड से हाइवे तक 700 मीटर डामरीकरण किया जाएगा। वहीं जलभराव की आशंका प्रतीत होने पर सीसी सडक़ बनाई जाएगी। इसी प्रकार डौमई मोड से हाइवे तक 500 मीटर सीसी सडक़ का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सडक़ निर्माण के साथ पानी निकासी के लिए प्रबंध किया जाएगा। जिससे शहर के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार आएगा। एइएन ने बताया कि 15 फरवरी तक टेंडर प्रक्रिया को पूरी करने के बाद छह माह में सडक़ को सुधारने का निर्णय किया है। इस सडक़ को सुधरने के बाद शहर की सभी एप्रोच सडक़ दुरुस्त हो जाएंगी वहीं आवागमन सुगम बन सकेगा। सडक़ों के दुरुस्त होने के बाद आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है।
ड्रेनेज सिस्टम बिगडऩे से सडक़ों की हालत खराब
कस्बा में गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। पानी की निकासी के लिए सानिवि ने बाड़ी बस स्टैंड, झिरी मोड व मोठियापुरा मोड पर प्रोपर व्यवस्था करते हुए पाइप डाले गए हैं। फिर भी पालिका ने नालियों का निर्माण नहीं कराया। जिसके कारण सडक़ों पर जलभराव व फिसलन से लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया है। शहर के लोगों ने पालिका प्रशासन से ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की गुहार लगाई है।
स्ट्रीट लाइटें हुईं शुरू, अंधेरे से मिली निजात
कस्बा में सडक़ों का सौन्दर्यीकरण व सडक़ों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने दोनो बाइपास रोड पर करीब 50 लाख की राशि खर्च कर स्ट्रीट लाइट एवं पटरी का निर्माण कराकर रोशनी व राहगीरों के लिए आवागमन की बेहतर सुविधा मुहैया कराई है। पालिका प्रशासन ने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को शुरू कर लोगों को सुविधा मुहैया कराई गई जिससे योजना का लाभ लोगों को मिलने लगा है।
