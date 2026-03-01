लाठी,डंडों और फरसों से हमला,दो सगे भाइयो सहित चार घायल

राधे राधे प्याऊ संचालन समिति के सदस्य अशोक गोयल, संदीप बंसल ने बताया की यह बाजार की बारहमासी प्याऊ है। जिसमें गर्मी के समय लोगों को ठंडा पानी मिल सके इसके लिए दो वर्ष पहले जब इस प्याऊ का जीर्णोद्धार हुआ तो समर पंप लगाकर ऊपर मंजिल पर टंकी में पानी को स्टोरेज करने की व्यवस्था की गई। जहां से पानी ठंडा होकर निकले इसके लिए एसी,कंप्रेसर मशीन और स्टेबलाइजर जैसी डिवाइस लगाई गई। जो उपरी मंजिल पर रखी थी। इस प्याऊ से सदर बाजार,सराफा बाजार,लोहार बाजार,कहार गली के दुकानदार और आमजन ठंडा पानी लेकर जाते है साथ में बाजार में आने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में पानी पीते हैं। इसके ऊपरी मंजिल में खिड़की है। उसी के रास्ते चोरों ने प्रवेश किया और चोरी की वारदात की है। घटना को लेकर समिति के रमेश मंगल,गोपाल वैश्य, पवन यदुवंशी,हरेश,संजय आदि सदस्यों ने कोतवाली थाने में शिकायत की गई है,पुलिस मामले की जांच कर रही है।